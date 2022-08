Política Ministério da Defesa pede a inclusão de mais nove militares no grupo de inspeção das urnas eletrônicas

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Segundo o ministro da Defesa, esses militares têm conhecimento em linguagem de programação Foto: TSE/Divulgação Segundo o ministro da Defesa, esses militares têm conhecimento em linguagem de programação. (Foto: TSE) Foto: TSE/Divulgação

O Ministério da Defesa pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que inclua mais nove militares no grupo que inspeciona as urnas eletrônicas. O documento, assinado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, foi enviado à Corte na quarta-feira (10).

No ofício, o ministro afirma que esses militares têm conhecimento em linguagem de programação e estão sendo indicados para inspeção do código-fonte das urnas.

O código-fonte é um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. A abertura do código permite a inspeção pela sociedade civil. Esse código está disponível desde outubro do ano passado.

Os militares indicados são: major Diego Bonato Langer (Força Aérea); capitão Davison Silva Santos (Força Aérea); primeiro-tenente Fernando Mascagna Bittencourt Lima (Marinha); primeiro-tenente Rafael Coffi Tonon (Marinha); primeiro-tenente Gabriel Heleno Gonçalves da Silva (Marinha); primeiro-tenente Lincoln de Queiroz Vieira (Exército); primeiro-tenente Gabriel Bozza (Exército); primeiro-tenente Yuri Rodrigues Fialho (Exército) e primeiro-sargento David de Souza França (Força Aérea).

Na semana passada, o TSE decidiu excluir do grupo de fiscalização do processo eleitoral o coronel do Exército Ricardo Sant’Anna por ter divulgado fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais.

