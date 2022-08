Política Alexandre de Moraes entrega pessoalmente convite a Bolsonaro para a sua posse como presidente do TSE

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Moraes assumirá a presidência da Corte eleitoral na terça-feira Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que assumirão a presidência e a vice-presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), respectivamente, na próxima terça-feira (16), entregaram pessoalmente o convite para a solenidade de posse ao presidente Jair Bolsonaro, na noite de quarta-feira (10), no Palácio do Planalto, em Brasília.

Bolsonaro confirmou que comparecerá ao evento em respeito à Justiça Eleitoral. Segundo Moraes, a entrega do convite é um ato “institucional”. Acompanharam o encontro os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Economia, Paulo Guedes, e da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, além de José Levy, que será secretário-geral do TSE.

O comparecimento de Bolsonaro à posse de Moraes na presidência do TSE será, segundo aliados do chefe do Executivo, um passo no distensionamento das relações entre os dois. Decisões de Moraes no STF são duramente criticadas por Bolsonaro e apoiadores do presidente. Moraes substituirá o ministro Edson Fachin no comando do TSE.

