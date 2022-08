Segundo o porta-voz do Exército taiwanês Lou Woei-jye, foram disparados projéteis e sinalizadores como parte de um treinamento de defesa na manhã desta quinta. “Temos dois objetivos com as manobras: o primeiro é certificar as condições adequadas de artilharia e sua manutenção. O segundo é confirmar os resultados do ano passado”, disse Lou. Os exercícios, que aconteceram em Pingtung, tiveram uma hora de duração.

Já a China, que disparou mísseis e invadiu os espaços aéreo e marítimo de Taiwan nos últimos dias, havia anunciado o fim dos exercícios militares, mas, segundo Taipei, enviou aviões e navios de guerra para o entorno da ilha novamente nesta quinta.

O Ministério da Defesa de Taiwan informou ter detectado mais de 20 aeronaves e seis embarcações das Forças Armadas chinesas ao redor do estreito de Taiwan, que separa a ilha da China.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que o número de aeronaves e navios da China foi drasticamente reduzido, mas afirmou que a ameaça de uma invasão continua. Ela disse que Taipei está pronta para responder a um ataque.