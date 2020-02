Colunistas Exportações

Por Walmor Parente | 3 de fevereiro de 2020

Produtores brasileiros monitoram com preocupação e avaliam os possíveis impactos da epidemia do novo coronavírus na China, principal destino das exportações brasileiras. Por enquanto, a avaliação dos exportadores – principalmente de carne e de soja – é de que os respectivos mercados não serão afetados no curto prazo. O agronegócio é, atualmente, o setor que mais exporta para a China. Além da soja e da carne, o açúcar bruto, a celulose e o café lideram a lista de demandas.

Alastramento

A secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia vem fazendo estudos e análises sobre os possíveis impactos, caso haja um alastramento do coronavírus no mundo. No ano passado, segundo a pasta, a China comprou R$ 23,2 bilhões em soja brasileira.

Importações

As importações também poderão sofrer impacto, já que a liberação de produtos em portos e aeroportos chineses tendem a ficar mais cara.

Suspeitos

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil segue com 16 casos suspeitos do novo coronavírus. Nenhum caso foi confirmado e dez foram descartados nos últimos dias.

Parcerias

Relator do novo marco das PPPs (Parcerias Público-Privadas), o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) adianta que o Executivo entregará sugestões ao seu parecer até meados de fevereiro.

Apoio

Jardim recebeu apoio ao relatório do novo marco em encontros com empresários e especialistas na área de infraestrutura nos últimos dois meses. Esta semana, afirma o parlamentar à Coluna, a Comissão Especial que analisa o tema se reunirá com o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) para definir o cronograma de votação da matéria.

FAB

A bancada do PT protocolou ação na Justiça contra o ex-secretário executivo da Casa Civil, José Vicente Santini. Na ação, o partido pede o ressarcimento dos custos da viagem para a Índia feita na semana passada por Santini em um jato da FAB.

Autonomia

Além das reformas tributária e administrativa, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, tratam como prioridade a votação da autonomia do Banco Central. O Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje.

Mandatos

Um dos projetos que prevê a autonomia do BC tramita no Senado e estabelece mandatos fixos de quatro anos para diretores e para o presidente da instituição. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no fim do ano passado.

Segurança

A vila de Caraíva, distrito de Porto Seguro, vai ganhar três postos da PM neste semestre. Serão um no centro, um na vila Xandó – na reserva indígena colada na vila – e um na Nova Caraíva, do outro lado do rio que separa o centro histórico da estrada de Trancoso.

Investimento

O Monitor de Tendências de Investimentos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) aponta que o investimento estrangeiro direto (IED) no Brasil subiu 26% depois do início do programa de privatizações.

