Porto Alegre Exposição do Plano Diretor de Porto Alegre esteve na Lomba do Pinheiro neste sábado

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Apresentações buscam a proximidade com a comunidade para os técnicos da prefeitura compreenderem o que deve ser alterado na lei Foto: Fernando Ramires/SMAMUS PMPA Apresentações buscam a proximidade com a comunidade para os técnicos da prefeitura compreenderem o que deve ser alterado na lei. (Foto: Fernando Ramires/SMAMUS PMPA) Foto: Fernando Ramires/SMAMUS PMPA

A exposição Diagnóstico POA 2030, do Plano Diretor de Porto Alegre, ocorreu neste sábado (24) na Escola Afonso Guerreiro Lima, na Lomba do Pinheiro. Os moradores da região de planejamento 7, que reúne os bairros Santo Antônio, Partenon, Aparício Borges, Vila João Pessoa, São José, Lomba do Pinheiro, Agronomia, Morro Santana e Pitinga, puderam tirar suas dúvidas e apontar as questões a serem analisadas durante o processo de revisão da lei, que dita para onde e como a cidade deve se desenvolver.

O processo de revisão do Plano Diretor busca a proximidade com a comunidade para os técnicos da prefeitura compreenderem o que deve ser alterado na lei. Para a engenheira civil da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Tânia Quintana, que participou do processo de revisão passado, em 2010, a importância desse instrumento está no fato de a cidade ser um ser vivo. “A cidade muda toda hora, por isso essas diretrizes devem ser revisadas, porque a população vai se espraiando e mudando as necessidades”, explica a engenheira.

Revisão atual

O processo atual de revisão do Plano Diretor teve início em 2019, mas devido à pandemia foi interrompido, o que a técnica da Smamus acredita ter sido positivo por conta da mudança da dinâmica civil pós pandemia. “Graças à vivência de território da população, tudo que eles nos trazem é positivo, precisamos saber disso para planejar a cidade”, explica Tânia.

Durante o período em que a exposição foi realizada, das 10h às 15h, lideranças comunitárias estiveram presentes e comentaram sobre as mudanças necessárias na região. A ex-conselheira do Plano Diretor e atual conselheira do Fórum de Segurança da região, Maristela Maffei, levou as reivindicações para a atividade. “Tivemos o problema de água sanado graças a esse diálogo com a prefeitura. Agora precisamos de melhorias na mobilidade urbana e esse é momento para pedirmos isso.”

Além dos técnicos explicarem como funciona o desenvolvimento de uma cidade a partir dos 40 painéis com mapas dispostos pela exposição, uma consulta pública impressa também pode ser preenchida. A pedagoga aposentada Natalia Soares, moradora do bairro Lomba do Pinheiro, fez questão de preencher.

Confira a consulta pública on-line clicando aqui. Para mais informações, acesse o site do Plano Diretor.

Confira o calendário das próximas exposições:

Domingo, 25 de setembro

Local: Escola Professor Larry José Ribeiro Alves – avenida Economista Nilo Wulff, 1000 ‐ Restinga

Região de planejamento 8: Restinga, Ponta Grossa, Belém Novo, Lageado, Lami, Chapéu do Sol, Extrema, Boa Vista do Sul, Pitinga, São Caetano e Hípica

Sábado, 8 de outubro

Local: rua Luiz Voelcker, 55 – Três Figueiras

Região de planejamento 4: Três Figueiras, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Bom Jesus, Jardim do Salso, Jardim Carvalho, Mário Quintana, Jardim Sabará e Morro Santana

