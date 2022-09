Inter Gurias Coloradas perdem para o Corinthians e ficam com o vice-campeonato do Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Inter saiu na frente, mas sofreu a virada e não conseguiu reagir. Com o vice veio a vaga à Libertadores feminina 2023 Foto: Internacional/Divulgação O Inter saiu na frente, mas sofreu a virada e não conseguiu reagir. Com o vice veio a vaga à Libertadores feminina 2023. (Foto: Internacional/Divulgação) Foto: Internacional/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diante dos mais de 40 mil torcedores que se fizeram presentes na Arena do Corinthians, as “Brabas” (como são chamadas as jogadoras corintianas) venceram o Inter pelo placar de 4 a 1, neste sábado (24), e se tornaram tetracampeãs. Às Gurias Coloradas, fica o vice, R$ 500 mil e a vaga na Libertadores de 2023. Sorriso abriu o placar para as gaúchas, mas Jaqueline, Diany, Vic Albuquerque e Jheniffer marcaram para as donas da casa.

O jogo

O capítulo mais importante da história delas começou a ser escrito da forma mais dramática possível. Pressionado pelo Corinthians, o Inter demonstrava nervosismo e não conseguia se impor. As Brabas aproveitavam-se disso e, logo no terceiro minuto, estufaram as redes. Gabi Portilho cruzou e Gabi Zanotti mandou de cabeça para o gol, após falha da zaga do Inter.

Felizmente, para o time gaúcho, o lance acabaria anulado pelo VAR, que marcou falta na meia Maiara na origem do lance. Gol anulado. Segue zero a zero.

Aos 13 minutos, Duda Sampaio cobrou escanteio, a bola ficou viva na grande área para que Lelê desse o último passe e servisse Sorriso. A zagueira – que chegou ao quarto gol no Brasileirão – balançou as redes e abriu o placar.

Aos 17, Tamires recebeu de Adriana e tentou o empate para as donas da casa, mas parou em May. Aos 22, entretanto, Yasmim fez cruzamento perfeito para que Jaqueline mandasse de primeira para a rede. Tudo igual em São Paulo.

Parecia que o primeiro tempo terminaria assim. Aos 47 minutos, porém, em jogada ensaiada, Tamires cobrou escanteio curto e Gabi Portilho fez o cruzamento para que Diany mandasse, de cabeça, para a rede. As corintianas foram para o intervalo em vantagem.

Segundo tempo

O Inter certamente pensava em buscar o empate, mas não houve tempo. No primeiro minuto da segunda etapa, Tamires lançou e Gabi Portilho cruzou rasteiro para que Vic Albuquerque mandasse para a rede sem chances para a goleira May. 3 a 1.

O técnico Maurício Salgado até tentou dar ânimo novo ao time colorado. Isa Haas e Bia Gomes substituíram Sorriso e Maiara, respectivamente, aos oito minutos. Mas também não foi suficiente para a reação.

O Corinthians quase marcaria mais um aos 17. Jheniffer e Gabi Portilho venceram a marcação e saíram juntas na cara da meta colorada. A goleira May saiu para fazer a defesa, mas a bola foi pela linha de fundo.

O Inter não conseguia levar qualquer perigo ao adversário. Maurício Salgado fez nova tentativa, colocando Priscila no lugar de Eskerdinha. Minutos antes de a árbitra assinalar o final da partida, o telão anunciara um novo recorde de público no futebol feminino brasileiro. Eram 41.070 pessoas na Arena acompanhando a decisão do Brasileirão.

Antes da partida ser encerrada, as Brabas ainda fizeram o quarto. Jheniffer recebeu cruzamento na grande área e sacramentou o quarto título das paulistas.

Ficha técnica:

Corinthians 4×1 Inter

Brasileirão Feminino – Final (volta)

Corinthians

Lelê; Diany, Andressa (Tarciane, INT), Yasmim e Tamires; Gabi Zanotti (Gabi Morais, 30’/2º) e Vic Albuquerque; Gabi Portilho (Juliete, 39’/2º), Jaqueline, Adriana e Jheniffer.

Técnico: Arthur Elias.

Internacional

May; Capelinha (Tamara Bolt, 36’/2º), Bruna Benites, Sorriso (Isa Haas, 8’/2º) e Eskerdinha (Priscila, 25/2º); Ju Ferreira, Duda Sampaio e Maiara (Bia Gomes, 8’/2º); Fabi Simões, Millene Fernandes e Lelê.

Técnico: Maurício Salgado.

Gols: Sorriso (Inter), aos 13 minutos, e Jaqueline (C), aos 22, e Diany (C) do primeiro tempo; Vic Albuquerque (C), ao 1º minuto, e Jheniffer (C), aos 45, do segundo tempo.

Cartões amarelos: Jaqueline, Vic Albuquerque e Jheniffer (C); Sorriso, Fabi Simões e Capelinha (I).

Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG). O trio é Fifa. VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG).

Público total: 41.070.

Público pagante: 40.691.

Renda: R$ 900.981,00.

Local: Arena do Corinthians, em São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter