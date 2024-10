Política Fracasso nas urnas acelera aproximação entre PSDB e PDT; os dois partidos perderam a metade das prefeituras que elegeram em 2020

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

"A ideia é tentar fazer a federação mais ampla possível, com até cinco partidos, para não ter um dono. O objetivo é anunciar já em novembro", explica Paulinho da Força.

Após sofrerem uma derrota expressiva nas eleições deste ano, dirigentes do PSDB, PDT e Solidariedade (SD) devem se reunir nas próximas semanas para negociar uma nova federação partidária. A medida é considerada inevitável diante da chamada cláusula de barreira, que estabelece um número mínimo de votos que os partidos precisam nas eleições à Câmara de Deputados para ter direito a fundo partidário e tempo de TV.

A cláusula, criada em 2017, já havia afetado partidos pequenos — fisiológicos ou não — nas eleições de 2018 e 2022. Com o resultado do último domingo, a tendência é que ela mude também o destino de algumas das mais tradicionais legendas do país na Nova República.

Atravessando uma profunda crise há quase uma década, o PSDB viu sua bancada federal ser reduzida a 13 parlamentares em 2022 e agora perdeu quase metade de seus prefeitos: saiu de 520 eleitos em 2020 para 269. O desafio agora é sobreviver à cláusula, que exigirá em 2026 um número ainda maior de votos.

Entusiasta da federação, o presidente do SD, Paulinho da Força, também acompanhou o derretimento da legenda este ano mesmo após a incorporação do PROS: em 2020, os dois partidos haviam conseguido eleger 135 prefeituras, mas agora a sigla ficou com apenas 62.

“Estamos discutindo detalhes com PSDB e PDT. A ideia é tentar fazer a federação mais ampla possível, com até cinco partidos, para não ter um dono. O objetivo é anunciar já em novembro”, explica Paulinho da Força.

O impacto da cláusula de barreira no quadro partidário pôde ser medido numericamente no primeiro turno deste ano. Em 2020, primeira eleição municipal com a regra já em vigor, 29 partidos elegeram prefeitos. No último dia 6, o número de legendas ou federações a vencer em alguma cidade caiu para 21.

Antes das eleições de 2022, o PSDB já havia montado uma federação com o Cidadania para ajudar o parceiro histórico. O PT fez o mesmo com PCdoB e PV para salvá-los do cadafalso. Em uma parceria mais equilibrada, PSOL e Rede também se juntaram em uma federação.

Critérios rígidos

A cláusula de barreira daquele ano estabelecia que para seguir tendo acesso a tempo de TV e fundo partidário seria necessário atender a dois critérios: eleger ao menos 11 deputados federais ou ter 2% dos votos válidos para Câmara, sendo 1% dos votos em pelo menos nove estados.

As três federações sobreviveram à prova de fogo das eleições de 2022. Só que nada indica que o cenário para 2026 será melhor para as legendas, já que todas elas, exceto o PT, elegeram menos prefeitos este ano do que quatro anos atrás.

Para piorar, daqui a dois anos, o “sarrafo” estabelecido pela cláusula de barreira vai subir mais. Os partidos precisarão eleger 13 deputados federais ou ter 2,5% dos votos válidos para Câmara e 1,5% em pelo menos nove estados.

Se as federações tiveram resultados decepcionantes na disputa municipal, as fusões não foram uma estratégia muito melhor. Entre as duas eleições municipais, oito partidos se transformaram em quatro: DEM e PSL se fundiram criando o União Brasil, PTB e Patriotas fizeram o mesmo criando o PRD, enquanto Solidariade (SD) absorveu o PROS, e o Podemos (PODE) incorporou o PSC.

No primeiro turno deste ano, o União foi o único deles a conseguir crescer em relação a 2020, ainda assim timidamente: elegeu no primeiro turno 578 prefeituras, 3% a mais que as 553 que DEM e PSL somados haviam conseguido quatro anos atrás. Todas as outras legendas perderam mais de 40% do número de prefeituras que seus partidos originários haviam eleito em 2020.

Apesar do amplo quadro de derrotas das federações e alianças, a solução para sobreviverem será dobrar a aposta no modelo. As conversas entre PSDB, SD e PDT começaram meses atrás, após os trabalhistas desistirem de uma negociação que vinham fazendo com o PSB, mas foi travada para as eleições.

Se o eventual acordo entre herdeiros de Fernando Henrique Cardoso e Leonel Brizola é ideologicamente difícil de compreender, o sentido prático é claro. Os trabalhistas passaram a cláusula em 2022 fazendo 17 deputados. Mas este ano também tiveram péssimo resultado, elegendo 148 prefeitos, menos da metade dos 314 que haviam conseguido quatro anos atrás, e ainda ficaram fora do segundo turno em Fortaleza, principal capital que comandava. As informações são do jornal O Globo.

