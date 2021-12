Tecnologia Facebook e Instagram derrubam perfis usados por empresas de espionagem para coletar dados de 50 mil pessoas

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Meta, controladora o Facebook, reprime empresas que espionaram usuários em 100 países. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Meta Platafforms, dona do Facebook, denunciou meia dúzia de empresas de vigilância privada por hackers e outros abusos, acusando-as em um documento publicado nesta quinta-feira (16) de terem atacado coletivamente cerca de 50.000 pessoas em suas plataformas.

A luta da Meta contra empresas de espionagem ocorre em uma estrutura mais ampla de tecnologia, legisladores dos Estados Unidos e do governo contra provedores de serviços de espionagem digital, em particular a empresa israelense de spyware NSO Group, incluída em uma lista negra no início deste mês depois de revelações sobre como sua tecnologia estava sendo implantada contra a sociedade civil.

A Meta já está processando a NSO nos Estados Unidos. Segundo Nathaniel Gleicher, chefe da política de segurança da Meta, a medida adotada nesta quinta-feira tinha o objetivo de sinalizar que “a indústria de vigilância sob demanda é muito maior do que uma única empresa”.

O site da Meta informou que estava suspendendo aproximadamente 1.500 contas, em sua maioria falsas, administradas por sete organizações no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. De acordo com a empresa, as entidades têm como alvo pessoas de mais de 100 países.

A Meta não deu uma explicação detalhada de como identificou as empresas de vigilância, mas opera algumas das maiores redes sociais e de comunicação do mundo e regularmente apregoa sua capacidade de encontrar e remover atores maliciosos.

Entre as empresas está a Israel’s Black Cube, que se tornou famosa por enviar seus espiões em nome do estuprador de Hollywood Harvey Weinstein. A Meta disse ainda que a empresa de inteligência está enviando pessoas com identidades falsas para conversar com seus alvos on-line e acessar seus e-mails, “provavelmente para ataques de phishing posteriores”.

Em nota, a Black Cube disse que “não se envolve em qualquer forma de phishing ou hacking de qualquer tipo” e afirmou que a empresa garante rotineiramente que “todas as atividades de nossos agentes estejam em total conformidade com as leis locais”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia