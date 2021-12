Saúde Emagreça no verão: 8 truques para curtir o calor com saúde

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Descubra como alguns hábitos simples podem favorecer a perda de gordura durante a época mais quente do ano. (Foto: Reprodução)

Antes de mais nada é necessário saber: para que você emagreça no verão, ou em qualquer outra época do ano, é preciso manter um déficit calórico. Mas, afinal, o que isso significa? Nada mais é do que o estado em que nosso organismo se encontra quando consumimos menos energia do que gastamos.

Isso porque, todos os alimentos possuem calorias. Uns menos e outros mais. Por outro lado, qualquer atividade física que você realize vai auxiliar o corpo a gastar essas calorias. Quanto mais intenso for o exercício, maior será o consumo. Portanto, à grosso modo, é correto afirmar que ingerir pouca comida e realizar bastante exercício fará com que você emagreça no verão.

No entanto, é preciso ressaltar que apostar em dietas agressivas e exagerar na intensidade das atividades pode ser prejudicial para a saúde. E costuma, inclusive, ter efeito reverso. Causando compulsões que te impedem de queimar o excesso de gordura corporal.

Sem falar que nessa época do ano muitos estão em período de férias ou de lazer. E, convenhamos, agora não é hora de impor grandes restrições. Por isso, para que você emagreça no verão, de maneira saudável, leve e tranquila, a nutricionista Juliana Adrien Neves Pastori, separou alguns truques importantes.

Os truques são os seguintes: Ande sempre com uma garrafa de água; Faça águas saborizadas: ervas frescas, frutas picadas, gelos de frutas e especiarias são ótimas opções; Evite bebidas alcoólicas, pois elas aumentam o risco de desidratação; Escolha sempre os alimentos naturais, frescos e de fácil digestão; Água de coco, sucos naturais sem açúcar e chás também são alternativas para hidratação; Fuja de alimentos gordurosos e condimentados, preferindo os preparados na hora; Cuidado com alimentos perecíveis expostos por um longo período à temperatura ambiente; Invista em cinco a seis refeições pequenas ao longo do dia para não sobrecarregar o organismo.

Bônus

“O ponto de partida para se preparar para o verão é aumentar a ingestão hídrica para se manter adequadamente hidratado. É indicado, também, dar preferência pela ingestão de alimentos mais leves e saudáveis, melhorando, assim, a energia e o bem-estar. Ao contrário do inverno, no verão nosso corpo precisa de uma menor quantidade de energia, e consumir alimentos muito calóricos pode sobrecarregar o organismo e dificultar o seu funcionamento”, finaliza Juliana.

