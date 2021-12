Tecnologia Facebook (Meta) é eleita a pior empresa de 2021

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

A maioria das reclamações registradas na observação variam entre divulgação de fake news e censura na rede social. (Foto: Reprodução)

A Meta, empresa responsável pelo Facebook, foi apontada como a pior empresa do ano em pesquisa feita pelo site Yahoo! Finance. A consulta, que ouviu mais de 1.541 entrevistados e elegeu as seis piores instituições de 2021, teve 8% do público escolhendo a companhia de Mark Zuckerberg como principal. A maioria das reclamações registradas na observação variam entre divulgação de fake news e censura na rede social.

O resultado final publicado pelo Yahoo! Finance mostra a influência dos recentes acontecimentos sobre a opinião pública a respeito da Meta. A empresa encara denúncias de antitruste, negligência quanto a segurança e privacidade de seus usuários e ainda enfrenta pressão do Congresso estadunidense sobre o Facebook Papers. As acusações e polêmicas renderam à Meta o topo da lista de piores empresas, com 50% mais votos do que o Alibaba, na segunda colocação.

As reclamações dos entrevistados sobre a Meta englobam diferentes motivos, indicando que a companhia tem desagradado diversos públicos. Um exemplo é que, ao mesmo tempo que um grande volume de queixas cita a falta de combate da plataforma à disseminação sistemática de fake news, boa parte dos entrevistados reclamam de censura e dizem não poderem publicar o que querem.

Muitas reclamações também abordam os efeitos das redes sociais na saúde mental dos jovens e a preocupação sobre a privacidade de crianças e adolescentes que acessam aplicativos como o Instagram. O site Yahoo! Finance recobra que a rede social foi acusada de negligência pelos próprios funcionários, em relatórios internos: acredita-se que o Instagram tinha ciência dos problemas de autoestima que poderia causar nos adolescentes, mas nada fez para resolver essa questão.

Em outubro, em meio a esses escândalos, o Facebook mudou de nome e passou a se chamar Meta. Segundo a empresa, o rebranding ocorreu para demarcar uma nova fase da companhia, agora focada no desenvolvimento do metaverso. No entanto, a troca de marca também foi encarada como uma tentativa de apagar as recentes polêmicas.

Confira, a seguir, as seis piores empresas de 2021, segundo a pesquisa do Yahoo! Finance.

As seis piores empresas de 2021 segundo o Yahoo Finance: Facebook; Alibaba; AT&T; Nikola; Tesla Motors e Robinhood.

