Tecnologia Facebook muda tela inicial para mostrar mais conteúdos que os usuários não seguem

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Postagens de amigos, grupos e páginas seguidas pelos usuários ficarão em uma nova aba. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Facebook anunciou nesta semana uma mudança na tela principal de seu aplicativo. Como acontece no TikTok, a página inicial mostrará novos conteúdos, e não necessariamente as postagens de amigos e páginas seguidas pelos usuários.

Segundo a plataforma, a nova página inicial será “o ponto de partida para conexões, entretenimento e descoberta no Facebook”. A rede social usará um sistema que leva em consideração milhares de sinais para classificar o conteúdo na ordem que entende ser mais relevante para cada pessoa.

O que costumava aparecer na página inicial passou para uma nova aba, batizada de Feeds. Essa é a seção que permitirá encontrar publicações mais recentes de amigos, páginas e grupos. Nela, também será possível criar uma lista de favoritos com o que mais interessa para cada usuário.

A aba Feeds começa a ser liberada hoje para alguns usuários e deverá estar disponível para todos na próxima semana. A seção não terá postagens sugeridas pela rede social, mas continuará mostrando anúncios.

As mudanças foram reveladas por Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook. O executivo afirmou que a aba Feeds vai garantir que as pessoas não percam postagens de amigos e possam ver esse conteúdo em ordem cronológica.

“O aplicativo ainda vai abrir em um feed personalizado na aba Página Inicial, onde nosso mecanismo de descoberta recomendará o conteúdo que achamos mais importante para você”, publicou. “Mas a aba Feeds oferece uma maneira de personalizar e controlar ainda mais sua experiência.

Mais parecido com o TikTok

O TikTok já faz uma divisão parecida entre novos conteúdos e o que os usuários já conhecem. A rede social usa como tela principal a aba Para Você (ou For You), que apresenta vídeos com base em seu mecanismo de recomendação.

Os vídeos de perfis no TikTok que o usuário já acompanha ficam numa tela secundária, chamada de Seguindo, que é correspondente à nova aba Feeds do Facebook.

A atualização anunciada nesta quinta-feira é um novo capítulo na disputa do Facebook e do Instagram, redes sociais da Meta, com o TikTok. Em abril, Mark Zuckerberg reconheceu que o concorrente tem impactado os negócios de sua empresa.

“As pessoas têm muitas escolhas sobre como querem gastar seu tempo, e apps como o TikTok estão crescendo muito rapidamente. E é por isso que o nosso foco nos Reels [vídeos curtos no Instagram] é tão importante no longo prazo”, analisou Zuckerberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia