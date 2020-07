Política Facebook remove rede de contas falsas relacionada ao PSL e funcionários da família Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (8) que removeu uma rede de contas e páginas, inclusive no Instagram, ligadas ao PSL (Partido Social Liberal) e a gabinetes da família Bolsonaro.

De acordo coma empresa, as respectivas contas estariam envolvidas com a criação de perfis falsos e com “comportamento inautêntico“.

As investigações da rede social encontraram ligações de pessoas associadas ao PSL e a alguns dos funcionários nos gabinetes do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos -RJ), do presidente Jair Bolsonaro, e também de Anderson Moraes e Alana Passos, ambos deputados estaduais pelo PSL no Rio de Janeiro.

A rede afirmou que quando investiga e remove esse tipo de operação se concentra mais “no comportamento, e não no conteúdo – independentemente de quem esteja por trás dessas redes, qual conteúdo elas compartilhem, ou se elas são estrangeiras ou domésticas.”

Alguns dos conteúdos inclusive foram removidos automaticamente por terem violado a política interna da rede social, inclusive por discurso de ódio.

Críticas ao Facebook

Também nesta quarta a empresa, também dona do Instagram e do WhatsApp, divulgou o resultado de uma auditoria independente contratada que, durante dois anos, fez uma avaliação sobre como a empresa lida com direitos civis. O Facebook foi criticado nesse relatório.

A companhia enfrenta atualmente um boicote mundial de centenas de anunciantes liderado por movimentos civis que podem medidas mais duras contra a propagação de ódio nas redes.

