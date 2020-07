Tecnologia Novo celular Galaxy promete bateria para 119 horas de áudio; conheça

8 de julho de 2020

Detalhe da câmera quádrupla do Galaxy M31. (Foto: Reprodução/Samsung)

A Samsung realiza hoje o lançamento do Galaxy M31 no Brasil, aparelho que se destaca por possuir a maior bateria utilizada pela gigante sul-coreana num celular. O componente de 6.000 mAh promete 26 horas seguidas reproduzindo vídeos. Ele é 20% maior que no antecessor Galaxy M30. O preço também aumentou de R$ 1.499 para R$ 1.999, uma diferença de R$ 500.

O smartphone apresenta 6 GB de memória RAM, processador Exynos 9611 (octa-core de até 2,3 GHz) e 128 GB de armazenamento interno. A ficha técnica ainda inclui câmera quádrupla de até 64 MP e Android 10. Os consumidores interessados poderão adquirir unidades nas cores azul, preto e rosa.

O Galaxy M31 chega com a proposta de possibilitar ao usuário longas horas longe das tomadas. A Samsung promete que o aparelho seja capaz de reproduzir até 119 horas de áudio, o que equivale a quase cinco dias. No entanto, o carregador incluso na caixa apresenta 15 W de potência, o que deve oferecer uma recarga lenta para os padrões atuais.

O gerente de produto Renato Citrini afirma que o smartphone dá conta de um dia “mesmo para as pessoas que o usam intensamente recursos que puxam muita bateria”. Usuários mais habituais poderão conseguir até dois dias de autonomia, segundo o executivo. Tudo depende do tipo de uso.

A câmera quádrupla também chama a atenção. O smartphone conta com inteligência artificial para realizar ajustes nas fotos. Além disso, o recurso de estabilização de imagens marca presença. O telefone apresenta ainda sensor de profundidade dedicado ao modo retrato, famoso recurso que desfoca o fundo da imagem. É possível gravar vídeos em até 4K a 30 quadros por segundo.

Outra novidade é a lente macro que promete capturar objetos bem de perto – cerca de 4 cm de distância. O celular fica atrás de concorrentes como o Motorola One Macro que captura imagens que estão a 2 cm do dispositivo. Já o sensor frontal registra selfies de até 32 MP e ainda é usado para realizar o desbloqueio facial. A câmera de selfies também permite gravações em 4K a 30 quadros por segundo.

O conjunto fotográfico do Galaxy M31 fica disposto assim: Principal de 64 MP (f/1.8); Ultra wide de 8 MP (f/2.2); Macro de 5 MP (f/2.4); Sensor de profundidade de 5 MP (f/2.2).

Em relação ao desempenho, a Samsung usou o mesmo processador do Galaxy A51. O Exynos 9611 é um chip de fabricação própria da empresa e apresenta oito núcleos de até 2,3 GHz. No entanto, a memória RAM é maior que a do sucessor do Galaxy A50: são 6 GB de RAM e espaço interno de 128 GB com suporte a cartão microSD de até 1 TB. O Galaxy M31 também inclui GPU Mali G72 MP3.

A tela Super AMOLED conta com 6,4 polegadas e resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels). O display também apresenta notch em formato de gota e proteção Gorilla Glass 3 contra arranhões.

O Galaxy M31 sai de fábrica rodando o Android 10, sistema mais recente do Google. Está presente também a interface One UI de segunda geração, desenvolvida pela própria Samsung.

As especificações ficam completas com Bluetooth 5.0, conexão USB-C e porta P2 (3,5 mm) para fones de ouvido. Porém, fica faltando a resistência à água. A recomendação é evitar o contato do celular com líquidos.

A Samsung já havia apresentado o Galaxy M31 na Índia, mas até então não havia previsão de chegada do smartphone ao Brasil. A companhia sul-coreana oferece duas opções de espaço para dados no mercado indiano: de 64 GB e 128 GB. No entanto, os brasileiros contam apenas com o modelo de 128 GB nas prateleiras.

