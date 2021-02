Porto Alegre Faixa reversível da João de Oliveira Remião volta a operar nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Medida foi antecipada em duas semanas em virtude do movimento intenso em direção ao Centro Foto: Leonardo Contursi/CMPA Medida foi antecipada em duas semanas em virtude do movimento intenso em direção ao centro. Foto: Leonardo Contursi/CMPA) Foto: Leonardo Contursi/CMPA

A faixa reversível da avenida João de Oliveira Remião, na Lomba do Pinheiro, irá voltar a operar a partir desta segunda-feira (08) em Porto Alegre. A medida serve para melhorar o fluxo ocorre das 6h30 às 8h30, do Beco Do Davi até a avenida João de Oliveira Remião, e prioriza o sentido bairro ao Centro.

Conforme a prefeitura, a inversão deixou de ser feita em 24 de dezembro do ano passado em razão do movimento reduzido registrado durante o período.

No entanto, em razão do comportamento atípico, mais intenso do que o normal registrado no mesmo período em outros anos, a operação foi antecipada em duas semanas. Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) monitoram o trânsito na região para orientar motoristas e melhorar a fluidez do trânsito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre