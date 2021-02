Porto Alegre Começa nova etapa de alargamento da Anita Garibaldi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

A partir desta segunda-feira (08) serão iniciadas as obras de alargamento da rua Anita Garibaldi, faixa da direita, no trecho entre a Alameda Raimundo Corrêa e a rua Engº Alfredo Correa Daudt, bairro Boa Vista, em Porto Alegre.

Neste trecho, a rua Anita Garibaldi permanecerá aberta à circulação de veículos, com trânsito em duas faixas de tráfego para minimizar transtornos à circulação.

A Alameda Vicente de Carvalho ficará bloqueada à circulação de veículos no trecho entre a Anita Garibaldi e a Alameda Afonso Célso, com permissão apenas do acesso local.

O acesso à rua Anita Garibaldi poderá ser feito pela Alameda Raimundo Correa, o que já ocorre. Os serviços fazem parte do programa de obras da Trincheira da rua Anita Garibaldi junto à 3ª Perimetral.

Agentes de fiscalização e técnicos da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) irão monitorar a circulação de veículos no local para futuros ajustes no trânsito, se necessários.

