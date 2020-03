Flávio Ricco Fake News: até o coronavírus é usado por esta indústria do mal

Por Flávio Ricco | 25 de março de 2020

O Coronavírus está preocupando a todos, se espalhando pelos cantos mais diferentes do mundo.

Os meios de comunicação, entre jornais, portais de notícias, emissoras de rádio e televisão têm se desdobrado o tempo inteiro para atualizar informações sobre o desenrolar dos acontecimentos.

Inclusive prestando serviços, como informar as medidas que devem ser tomadas como prevenção.

Mas assusta, em meio a este momento tão difícil que a humanidade inteira atravessa, o número cada vez maior de fake news distribuídas. São métodos de cura que não existem, informações que o álcool em gel não é eficaz ou áudios atribuídos a médicos ou autoridades envolvidas com a epidemia.

Não bastassem todas as preocupações, tornou-se também necessário desmentir o tanto de bobagem e maldade que são propagadas.

Este é o momento, talvez o mais oportuno até agora, para que as pessoas redobrem o cuidado para chegar à melhor informação. Essa indústria do mal instalada e sem meios de ser controlada, tem que parar de ser consumida.

TV Tudo

Sinal vermelho

Ao que parece, o discurso da Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, na prática, é bem outro.

Pelo menos na sua TV, a RIT, os funcionários com mais de 60 anos e aqueles com doenças pré-existentes estão sendo obrigados a trabalhar. É só jogo de empurra-empurra e ninguém toma decisão nenhuma. Não há humanidade nenhuma.

Por acaso

R.R. Soares, se alguém não sabe, é o pastor que, além de uma TV própria, ainda tem horários comprados na Band e Rede TV!.

O mesmo também que, nesses tempos de coronavírus, teve um vídeo distribuído na internet, apelando para que seus fiéis depositem as doações.

Uma coisa…

A Globo não trabalha com prazos. Não há qualquer possibilidade de definir quanto tempo, por exemplo, “Fina Estampa” ficará no ar.

Se será exibida integralmente ou compactada a partir de um determinado momento.

… E outra

Vai daí que não se trabalha com a possibilidade de “Amor de Mãe” retomar seus trabalhos antes de quatro meses.

Antes de julho ou agosto, segundo pessoal da dramaturgia da Globo, a chance é nenhuma.

Revisão

Toda a programação de estreias que a Globo já tinha estabelecido para 2020 e 2021 terá que ser revista.

Entre todas as produções interrompidas, uma boa maioria só será reiniciada no ano que vem.

E atenção

O SBT ainda não informa, mas já existe a decisão de continuar com a exibição de “As Aventuras de Poliana” até agosto.

Uma outra, que ainda não foi escolhida – talvez uma produção antiga da própria emissora, entrará em seu lugar.

Diante disso

Também já está decidido que a segunda parte de “Poliana” ficará para o ano que vem.

Trabalha-se com a possibilidade de iniciar as suas gravações só em janeiro de 2021.

Lançamento

Nesta quinta-feira, no YouTube, às 11h, estreia a 2ª temporada da série “Sheila de Charme”, já indicada por dois anos consecutivos como Melhor Série Brasileira, Melhor Elenco e Melhor Série de Comédia, no Festival Internacional do Rio.

Nos principais papéis, Danielle Di Donato, Juliana Baroni e João Baldasserini.

Fique em casa

O selo Believe Films se uniu à plataforma Videocamp e às produtoras Maria Farinha Filmes e Participant Media, para liberar filmes inspiradores, gratuitamente, a partir desta quinta-feira.

Dentre os títulos, “O Começo da Vida”, “Nunca me Sonharam”, “Mesa para todos”, “Território do Brincar”, “A Juíza”, “Longe da Árvore” e “Tarja Branca”.

Dose dupla

“Manda Nudes”, um dos programas da atriz Maru Karv, vai estrear no SexPrivé, da Band, no dia 3 de abril, às 22h30, contando com a participação da apresentadora Krishna Mahon. Elas farão comentários dos nudes que recebem em suas redes sociais e nas redes do próprio canal.

Já a sessão “Top SexPrivé”, com estreia dia 12 de abril, às 22h30, terá apenas Maru Karv no comando.

Sandy & Júnior

A edição especial do “Altas Horas” com Sandy e Junior, reprise, exibida na noite de sábado, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A hashtag #AltasHoras figurou por 6 horas nos trending topics mundo e 10 horas nos TTs Brasil. Teve ainda 22 termos entre os mais comentados no país.

Em São Paulo, o programa marcou 16 pontos de audiência (31% de share) e, no Rio, 17 pontos (35% de share).

Reta final

Em “Malhação: Toda Forma de Amar”, capítulo da próxima sexta-feira, será exibida a sequência em que Lígia (Paloma Duarte) perde a guarda de Nina para Rui (Romulo Arantes Neto) durante uma audiência.

No capítulo de segunda, ela terá que entregar a filha para o vilão.

C´est fini

Nesta altura do campeonato já se pode aguardar o cancelamento da Rio Content Market 2020, considerado o maior encontro de audiovisual da América Latina. O evento aconteceria entre 5 e 10 de maio na Cidade das Artes. Em relação a novas datas, procurada ontem, a organização informou que “teremos um posicionamento oficial em breve”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

