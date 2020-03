Flávio Ricco O delicado momento da Teledramaturgia da Record

Por Flávio Ricco | 26 de março de 2020

Deborah Secco. (Foto: João Miguel Jr.)

Nesse episódio envolvendo a crise do Coronavírus a Record entrou na contramão da TV Globo em relação aos profissionais da Teledramaturgia e disparou demissões. A parceira Casablanca, responsável pela produção de novelas e séries, em meio à paralisação de tudo por causa da pandemia, não pensou duas vezes.

A empresa só aguardou o desembarque do pessoal (produtores, maquiadores, figurinistas…) que estava no Marrocos, gravando “Gênesis”, e dispensou todo mundo.

Elenco e diretores escaparam dos cortes porque são contratados da própria Record e não da Casablanca, mas também eles não estão imunes de perderem seus postos.

Em contato com a coluna, alguns atores reclamam da falta de comunicação com a emissora. Há contratos chegando ao fim em abril e ninguém se pronuncia. Difícil saber como o seu departamento de Teledramaturgia emergirá após esse problema do Coronavírus, uma vez que sua estrutura é infinitamente menor que a da Globo e a produção, terceirizada.

Os Estúdios Casablanca (ex-RecNov) só não vão se tornar uma “cidade fantasma” porque o jornalismo, necessário, continua vivo.

TV Tudo

Pacote fechado

A Globo conseguiu fechar no último domingo o trabalho de edição da novela “Salve-se Quem Puder”, que deixa o ar no próximo sábado. A exemplo dos demais horários, o das sete da noite também vai aguardar uma solução para o problema do Coronavírus.

Na segunda, volta “Totalmente Demais”.

Indefinição

A situação da Jovem Pan com o comentarista Marco Antonio Villa continua a mesma.

Não houve mais nenhuma conversa, desde o dia em que foi afastado. Villa continua com o seu canal, está escrevendo dois livros e publicando artigos na Isto É.

Opção

A todos os apresentadores de programas na Band foi oferecida a escolha de continuar no ar ou, por causa do Coronavírus, se afastar do trabalho.

A maioria, como Renata Fan e Neto, por exemplo, ainda que obedecendo cuidados, preferiu seguir normalmente.

Prestação de serviço

A rádio Bandeirantes e a BandNews FM estão divulgando no ar nomes e forma de contato de restaurantes e bares que vão manter o serviço de delivery durante a quarentena.

Âncoras estão pedindo para que os donos dos estabelecimentos se manifestem pelo serviço de WhatsApp.

Pilotando

O novo jornal pensado para a Rede TV!, em cima do atual momento e o coronavírus como pauta única, já teve piloto gravado.

E Marcelo do Ó e Amanda Klein usados como apresentadores.

Porém…

A direção da Rede TV! ainda não tem uma decisão sobre o seu lançamento.

E nem mesmo se será às 21h30, como inicialmente foi planejado.

Tudo parado

As gravações do “Que História é Essa, Porchat?”, como quase tudo, foram paralisadas.

Só tem mais um inédito para a semana que vem. Agora será tomada decisão sobre o que será nos próximos tempos. Se entram reprises ou um material que ainda não foi utilizado.

Bom senso

Olha aí que bom: na Rede TV! todas as gravações de programas foram interrompidas.

Luciana Gimenez, na segunda-feira, foi a última. Apesar de algumas rebatidas, como o vídeo gravado pelo Marcelo de Carvalho na semana passada, prevaleceu o bom senso.

“Fora” de fora

A Globo exibiu, na terça-feira, o último episódio da primeira temporada do “Fora de Hora”.

Na próxima semana o horário será preenchido por séries. A sessão “Espiadinha Globoplay” mostrará o primeiro episódio de “Killing Eve – Dupla Obsessão”, que tem duas temporadas disponíveis na plataforma para assinantes.

Antes da hora

Ainda sobre o “Fora de Hora”, não fosse o Coronavírus, o programa ficaria no ar até o dia 14 de abril.

Sobre uma próxima temporada, se haverá ou não, não há nada resolvido. É uma decisão que será tomada só mais à frente.

Série

Já a partir de 1º de abril, a Globo vai mostrar a terceira temporada de “Perception – Truques da Mente”, de terça a sexta-feira, em substituição a “Castle”.

No ar após o “Jornal da Globo”.

C´est fini

A exemplo de outras produções do cinema, os trabalhos de “Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos”, no Rio Grande do Sul, também foram adiados por causa do Coronavírus.

O filme mostra a trajetória do filantropo Maurice Von Hirsch, que ajudou a enviar judeus para vários lugares do planeta, inclusive para o estado gaúcho. No elenco, Narjara Turetta, Daniela Albuquerque, Camilo Bevilacqua, Giuseppe Oristanio, Anselmo Vasconcelos, Alcione Mazzeo, entre outros.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

