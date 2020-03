Flávio Ricco Filmes poderão ter papel importante na TV em tempos de coronavírus

Por Flávio Ricco | 27 de março de 2020

Juliana Paes, Fábio Assunção e Marina Ruy Barbosa estão no elenco de “Totalmente Demais”, de Rosane Svartman e Paulo Halm. (Foto: Divulgação Globo)

O coronavírus mexeu tanto com a ordem das coisas, que isso permite até rever algumas colocações. Por exemplo: os filmes na televisão aberta. Aqui sempre foi criticado o fato de grandes sucessos (ou não) já chegarem completamente esvaziados ao sistema convencional. Depois do cinema, como se sabe, a produção precisa cumprir um longo caminho até ficar disponível.

Mas em tempos de pandemia, com muito mais gente em casa, certamente vai se sair melhor a emissora que estiver “amarrada” às grandes distribuidoras. Os filmes, mais do que nunca e porque a produção do entretenimento foi paralisada, serão necessários para cobrir espaços importantes da programação.

A Globo, parceira das mais poderosas do setor, como Disney e Warner, passou a exibir dois títulos aos domingos, antes do Faustão, porque não tem mais o futebol à disposição. SBT, Record e Band, numa proporção menor, também tem lá os seus parceiros.

Numa dessas ironias, os filmes, meio que abandonados nos últimos tempos, poderão ter um papel decisivo enquanto durar a crise do coronavírus.

TV Tudo

O retorno do trio

Juliana Paes, Fábio Assunção e Marina Ruy Barbosa estão no elenco de “Totalmente Demais”, de Rosane Svartman e Paulo Halm. A edição especial da novela estreia dia 30, no lugar de “Salve-se Quem Puder”.

Pés no chão

A direção da Band informou que nada será decidido agora sobre as próximas edições dos seus realities shows, “Master Chef” e “O Aprendiz”, entre eles.

Entende-se que não há, no momento atual, qualquer possibilidade de planejar qualquer coisa para daqui três ou quatro meses. A ordem, como manda o bom juízo, é aguardar o desenrolar dos acontecimentos.

Ainda de lá

Existem algumas resistências, inclusive de ordem contratual, mas a direção da Band continua estudando a possibilidade de abrir um espaço na grade, nos finais de semana, para a reexibição de grandes encontros esportivos do passado.

Um levantamento completo do arquivo será providenciado.

Também isso

Na Band também se trabalha com a possibilidade de voltar com o programa “Gol – o Grande Momento do Futebol”.

Um clássico. E isso desde os tempos em que foi apresentado por Alexandre Santos.

Por outro lado

Mudanças importantes estão acontecendo entre o público que assiste televisão, em condições até de surgirem algumas surpresas.

A audiência da Record, porque tem muito jornalismo, cresceu nesses últimos tempos.

E uma certeza

Depois que tudo passar e todo este problema ser superado, a televisão não será a mesma de antes.

Aliás, este assunto foi comentado no #UOL Vê TV desta semana. Todo o rococó do passado será definitivamente sepultado. A ficha caiu e a televisão será mais verdadeira.

Natureza

O Canal OFF mostra, a partir de terça-feira, às 22h, o resultado da expedição do windsurfista Diogo Guerreiro por quatro cantos mais inóspitos do mundo com a estreia da série “Dias de Sobrevivência”.

Na companhia de amigos, ele passou por dois anos de desafios intensos e superações.

Roteiro

Com o diretor de fotografia Tiago Azzi, Guerreiro velejou de kitefoil pelo maior lago do Cazaquistão e remou de SUP (Stand Up Paddle) pela Sumatra. O campeão brasileiro e sul-americano de windsurf Levi Lenz o acompanhou pelo Estreito de Magalhães, no Chile.

E com os exploradores Eric Larsen, Dean Cardinale e Kat Follows atravessou a pé a Groenlândia em um frio extremo.

Saúde

A Rede TV! já tem confirmada a estreia de “Saúde e Você”, no outro domingo, 5, às 12h45. No embalo dos acontecimentos, o programa, o mesmo que já passou por outras emissoras, tem como prioridade o bem-estar das pessoas, ouvindo médicos e profissionais da área.

Apresentação de Duda Rodrigues.

Em aberto

A direção da TV Globo, por enquanto, não pretende trabalhar com prazos para o restabelecimento da sua produção.

Há o entendimento que são enormes as chances de qualquer estudo ou previsão nesse sentido, diante dos atuais acontecimentos, vir a se confirmar.

C´est fini

Por medida de segurança, o “Hoje em Dia”, da Record, durante a sua exibição, diminuiu a quantidade de pessoas no estúdio e até o número de participantes.

Uma redução bem drástica.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Flávio Ricco

Deixe seu comentário