Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

A rainha Elizabeth 2ª, 94, e outros membros da família real britânica se uniram nesta terça-feira (12) para agradecer enfermeiros de todo o mundo por seus esforços durante a pandemia de Covid-19.

Em homenagem ao Dia Internacional do Enfermeiro, os membros da realeza publicaram vídeos e conversaram via telefone com profissionais de saúde da Austrália à Índia e da África ao Caribe.

“Este é um dia importante de fato”, disse a rainha à professora Kathleen McCourt, presidente da Federação de Enfermeiros e Parteiras da Comunidade das Nações Britânicas, dizendo que os enfermeiros “obviamente tiveram um papel muito importante a desempenhar recentemente”.

Comentaristas da realeza disseram que foi a primeira vez nos 68 anos de seu reinado que o áudio de um telefonema envolvendo a monarca foi divulgado.

O Palácio de Buckingham disse que os membros da realeza conversaram com enfermeiros e profissionais de saúde do Reino Unido, Austrália, Índia, Malaui, Serra Leoa, Bahamas, Chipre e Tanzânia.

“Vocês são uma inspiração enorme para todos. Um agradecimento enorme de todos nós aqui a vocês”, disse Kate, a duquesa de Cambridge, durante uma das sete ligações que fez com Sophie, a condessa de Wessex e esposa do filho mais novo da rainha, o príncipe Edward.

“Do fundo de meu coração, obrigado por tudo que vocês estão fazendo”, disse o príncipe William, marido de Kate, em uma ligação para funcionários de um hospital de Londres. “Espero que vocês saibam o quão gratos todos são pelo que vocês todos estão fazendo”.

