Porto Alegre Famílias da Vila Nazaré, em Porto Alegre, assinam contrato e devem se mudar para loteamento. Ação faz parte das obras para ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Segundo o diretor-geral do Demhab, André Machado, ação marca a conclusão da realocação das famílias da Nazaré. Foto: DEMHAB/PMPA Segundo o diretor-geral do Demhab, André Machado, ação marca a conclusão da realocação das famílias da Nazaré. (Foto: DEMHAB/PMPA) Foto: DEMHAB/PMPA

Pelo menos 51 famílias da Vila Nazaré terão o direito a uma nova moradia nos próximos dias, após a assinatura dos contratos entre cada morador e a Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (11). O local ainda conta com 177 famílias das 1.281 que haviam antes do início das remoções. A realocação dessas famílias é necessária para o prosseguimento das obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Com o contrato em mãos, o Demhab (Departamento Municipal de Habitação) inicia, ainda em janeiro, a mudança das famílias para o Loteamento Irmãos Maristas, no bairro Mário Quintana. Duas quadras (C e F) estão sendo liberadas para moradia. Todas elas são casas e se destinam, prioritariamente, a idosos e pessoas com deficiência que ainda moravam na Vila Nazaré.

Esta é a última fase do processo de entrega das habitações do Loteamento Irmãos Maristas aos moradores e, segundo o diretor-geral do Demhab, André Machado, marca a conclusão da realocação das famílias da Nazaré.

“Temos um compromisso social com essas dezenas de famílias que ainda estão na Nazaré e também econômico, pois precisamos entregar a área à Fraport para a continuidade e conclusão das obras da pista do aeroporto. Só há desenvolvimento econômico se tivermos desenvolvimento humano. Por isso, precisamos dar toda a dignidade a essas famílias”, comentou o diretor.

A expectativa, de acordo com Machado, é que as famílias da Vila Nazaré já estejam totalmente realocadas até o final de fevereiro.

O Loteamento Irmãos Maristas recebeu os primeiros moradores em janeiro de 2020, quando foi realizada a primeira fase de encaminhamento das famílias para o local. A segunda ocorreu em maio do mesmo ano. Ainda como parte da terceira fase, outras quadras, com apartamentos, deverão ser entregues nas próximas semanas.

Cada uma das residências que serão ocupadas pelas 51 famílias possui 37,35 m², dois quartos, banheiro, sala e cozinha. A construção do loteamento é feita pela empresa Direcional.

Segundo a prefeitura, uma das famílias que ocuparão as casas é a de Tereza Selvira dos Santos, 69 anos, e seu filho, Luis Oscar dos Santos, 49. Tereza reside há 49 anos na Vila Nazaré e nesta segunda assinou o contrato que significará um novo lar. “Vai ser muito bom, mais qualidade de vida”, destaca Tereza.

O diretor André Machado, falando diretamente às famílias, destacou que tanto o Demhab como a Secretaria de Habitação estarão ao lado deles mesmo após a mudança. “O nosso trabalho será para que todas as famílias realocadas tenham mais saúde, mais renda e possam criar seus filhos em um espaço melhor”, frisou.

A assinatura dos 51 contratos com a CEF ocorreu no ginásio da Associação dos Servidores do Demhab e teve orientação de técnicos da empresa Invar, do Demhab e da CEF. Os beneficiários foram instruídos, pessoalmente e através de uma cartilha, sobre as próximas etapas do processo. Uma delas é a ligação de energia elétrica. De posse do contrato, cada um deve solicitar a ligação de maneira individual junto à CEEE. A mudança propriamente é feita por uma empresa contratada pela Fraport, com acompanhamento do Demhab.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre