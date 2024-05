Rio Grande do Sul Famílias de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, enfrentam drama após 28 dias sem energia elétrica

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 124 pontos permanecem sem fornecimento de luz na região, afetando potencialmente um milhão de pessoas Foto: Divulgação/Prefeitura de Arroio do Meio (Foto: Divulgação/Prefeitura de Arroio do Meio) Foto: Divulgação/Prefeitura de Arroio do Meio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quase um mês após as intensas chuvas que assolaram o Sul do País, muitas famílias em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, ainda enfrentam os impactos devastadores da falta de energia elétrica.

Luta diária pela sobrevivência

Cerca de 124 pontos permanecem sem fornecimento de luz na região, afetando potencialmente um milhão de pessoas. A reportagem da CNN conversou com Eduardo e Marisa, um casal que perdeu grande parte de seus pertences e luta diariamente para limpar a lama que invadiu sua casa.

A esposa, que espera o nascimento do filho na próxima semana, chegou a ser hospitalizada devido ao estresse da situação. “É uma coisa que não dá pra explicar, só estando aqui ver como que tá horrível a situação”, desabafa Marisa.

Com a casa completamente submersa pelas águas do rio Forqueta, a família perdeu roupas, móveis e até o enxoval do bebê. Diante da escuridão, eles dependem de doações e abrigo temporário na casa de parentes.

Limpeza incansável

Mesmo com a ajuda de voluntários e o uso de equipamentos como o Lava Jato, a tarefa de limpar a lama parece interminável. “A gente vem todo dia pra cá, limpa um pouco, mas parece que é uma coisa sem fim”, lamenta Marisa.

As imagens mostram a rua tomada por destroços e casas vizinhas completamente destruídas. A esperança de recomeçar, no entanto, permanece acesa. “Não adianta, não dá pra desistir”, afirma Eduardo, enquanto a família luta para resgatar o que ainda é possível.

A situação em Arroio do Meio é um lembrete dos desafios enfrentados por muitas famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que continuam a enfrentar a árdua tarefa de reconstruir suas vidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/familias-de-arroio-do-meio-no-rio-grande-do-sul-enfrentam-drama-apos-28-dias-sem-energia-eletrica/

Famílias de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, enfrentam drama após 28 dias sem energia elétrica

2024-05-28