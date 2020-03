Rio Grande do Sul Famurs recomenda manutenção do isolamento social para enfrentamento da Covid-19

Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

A Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), em consonância às recentes orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde, reitera seu posicionamento pela manutenção do isolamento social como principal vetor de enfrentamento à Covid-19. A recomendação da entidade se alinha à manifestação pública do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que em entrevista coletiva concedida neste sábado (28), em Brasília, confirmou 114 mortes por conta do novo Coronavírus no País, que já tem 3.904 casos oficialmente confirmados.

A entidade, representante dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, concorda com o Ministro da Saúde que flexibilizar as medidas restritivas de circulação, como liberação das atividades de comércio e retorno às aulas, é uma temeridade. Abrandar o isolamento social, neste momento, pode representar uma expansão acelerada do contágio, assim como pode, inevitavelmente, sobrecarregar o sistema de saúde pública de todo Brasil, ainda insuficiente para atender um surto da pandemia.

Salientamos que mais de 90% dos municípios do nosso Estado, por exemplo, ainda aguardam a chegada dos EPIs (equipamentos de proteção individual) e aparelhos hospitalares, como respiradores mecânicos, basilares no tratamento do vírus. Por fim, a Famurs recomenda aos municípios gaúchos a continuidade das medidas até aqui adotadas, mantendo a vigência dos decretos de emergência e calamidade.

