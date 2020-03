Rio Grande do Sul Sobe para 226 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

Porto Alegre concentra o maior número de casos. Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre concentra o maior número de casos. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) atualizou, neste domingo (29), o número de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. São 226 casos, 133 somente em Porto Alegre. Os demais estão em mais 45 municípios.

Municípios e número de casos:

Alvorada 2

Anta Gorda 2

Bagé 9

Bento Gonçalves 2

Cachoeira do Sul 1

Canguçu 1

Campo Bom 2

Canoas 7

Capão da Canoa 2

Carlos Barbosa 1

Caxias do Sul 6

Cerro Grande do Sul 1

Charqueadas 1

Cruzeiro do Sul 1

Dois Irmãos 1

Dom Pedrito 1

Eldorado do Sul 1

Erechim 3

Estância Velha 2

Estrela 1

Farroupilha 1

Garibaldi 1

Gravataí 1

Ivoti 2

Lajeado 5

Marau 1

Nova Palma 1

Osório 1

Paraí 1

Passo Fundo 1

Pelotas 2

Piratini 1

Porto Alegre 133

Rio Grande 2

Rolante 1

Santa Maria 2

Santa Rosa 1

Santana do Livramento 4

Santiago 1

Santo Antonio da Patrulha 1

São Leopoldo 2

Sapiranga 1

Serafina Correa 3

Taquara 1

Torres 6

Viamão 1

O primeiro óbito em decorrência da Covid-19 foi de uma senhora de 91 anos; o segundo caso foi de um idoso de 88 anos. Ambos eram da Capital.

Neste sábado (28), o Ministério da Saúde atualizou os números no Brasil: 3904 casos confirmados e 114 mortes.

