Porto Alegre Farmácia Bom Jesus terá novo local de atendimento

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

As farmácias funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Foto: Maria Ana Krack/PMPA As farmácias funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Farmácia Distrital Bom Jesus terá novas instalações e mudança de endereço para a avenida Protásio Alves, 7771, bairro Alto Petrópolis. Em função da mudança, o serviço que funcionava na rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus, estará fechado ao público a partir desta sexta-feira (18).

A reabertura está prevista para 28 de dezembro, das 8h às 17h. Pessoas referenciadas no serviço poderão retirar seus medicamentos nas unidades de saúde de sua referência ou demais farmácias distritais do município.

A mudança qualificará o atendimento, pois o novo espaço terá área de espera com cadeiras, área física ampliada com dois consultórios, maior número de guichês, passando de cinco para oito. Também possibilitará o início das obras de conversão do Pronto Atendimento Bom Jesus em UPA (Unidade de Pronto Atendimento), qualificando a estrutura conforme padrões do Ministério de Saúde.

O novo endereço é próximo ao antigo local, sendo mais acessível ao público de referência do serviço e a paradas de ônibus.

As farmácias funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Confira os endereços das demais farmácias distritais:

– Farmácia Distrital Farroupilha (Modelo) – avenida Jerônimo de Ornelas, 55;

– Farmácia Distrital Centro (Santa Marta) – rua Capitão Montanha, 27;

– Farmácia Distrital Murialdo – avenida Bento Gonçalves, 3722;

– Farmácia Distrital Camaquã – rua Professor Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 176;

– Farmácia Distrital Vila dos Comerciários (Cruzeiro) – rua Professor Manoel Lobato 151;

– Farmácia Distrital IAPI – rua Três de Abril, 90;

– Farmácia Distrital Sarandi – avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744;

– Farmácia Distrital Navegantes – avenida Presidente Roosevelt, 5 ;

– Farmácia Distrital Restinga – rua Álvaro Difini, 520.

