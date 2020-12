Rio Grande do Sul Com foco na prevenção ao coronavírus, governo lança a Operação RS Verão Total 2020/2021

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Aglomerações estão proibidas nas praias gaúchas neste verão Foto: Divulgação

Com ações direcionadas à segurança dos gaúchos durante o veraneio, o governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (17) a Operação RS Verão Total 2020/2021.

Além de garantir salva-vidas, reforço de policiais, fiscalização nas estradas, monitoramento semanal da qualidade das águas e chuveirinhos em balneários e praias, entre outros serviços, o foco desta edição é a prevenção à Covid-19.

Por causa da pandemia, a tradicional cerimônia de abertura da operação no litoral foi cancelada. Neste sábado (19), o governo inicia o reforço dos serviços dos mais de 30 órgãos estaduais em todo o litoral gaúcho. A operação prossegue até 28 de fevereiro.

Para marcar o lançamento das ações nas praias gaúchas, o governador Eduardo Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, que coordena a Operação RS Verão Total, e a secretária de Comunicação, Tânia Moreira, divulgaram um vídeo reforçando a importância que todos têm para que a temporada seja tranquila, e não motivo de preocupação à população.

“Gaúchas e gaúchos, a temporada de veraneio que está chegando será muito diferente, diante da pandemia que estamos vivendo. Por isso, o governo do Estado decidiu intensificar ações para que todos possam ter um verão mais seguro, seja no litoral, nas praias de água doce, nas estradas, enfim, onde os cidadãos gaúchos e os turistas que nos visitam estiverem”, afirma o governador.

Junto à Operação RS Verão Total, o governo também lançou nesta quinta a campanha #TeCuidaRSnoVerão, que é um desdobramento do #TeCuidaRS, voltada especificamente à conscientização a respeito dos protocolos sanitários que os veranistas devem seguir.

“O nosso foco é garantir a prestação de serviços para a população nas praias. Vamos redobrar a atenção com as medidas sanitárias, para que os cidadãos respeitem os protocolos que, afinal, são para segurança e proteção de todos”, destaca Ranolfo.

Entre as medidas da Operação RS Verão Total, estão o investimento de R$ 6 milhões para reforçar o enfrentamento à Covid-19 em 46 municípios dos litorais Norte e Sul, da Serra e da fronteira, que terão aumento de fluxo ao longo dos próximos meses. O objetivo é garantir o atendimento em unidades básicas de saúde, hospitais e Samu, além de ações de prevenção ao contágio do coronavírus.

“Precisamos que vocês comprem essa ideia e adotem os cuidados necessários para evitarmos a proliferação do vírus e, para que passemos por esse veraneio com o mínimo de intercorrências, usem máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento físico. É um esforço importante e necessário nesse momento atípico, para que possamos voltar a ter alguma normalidade em um futuro próximo”, destacou Leite.

