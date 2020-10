Magazine Fátima Bernardes aposta em vestido que modela a silhueta

O decote em V alonga e o corte transpassado valoriza a cintura da apresentadora. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de se afastar do trabalho devido a um problema com a voz, Fátima Bernardes voltou a apresentar o programa “Encontro”, nesta semana. E acertou em cheio na escolha do look, que valoriza todos os tipos de corpo.

Trata-se do wrap dress, o famoso vestido envelope, criado pela estilista belgo-americana Diane von Fürstenberg, em 1974. O decote em V alonga e o corte transpassado valoriza a cintura. A peça fez tanto sucesso, na época, que dois anos após o lançamento, a estilista tinha vendido mais de 1 milhão de modelos em todo o mundo.

O modelo exibido pela apresentadora tem fundo rosa e estampa colorida, além de mangas com volume. Combinou com sandália amarela com amarração.

Dica 1: Na hora de usar o vestido envelope, tome cuidado com alguns detalhes, porque o modelo pode acabar mostrando demais no decote ou na abertura da parte de baixo. Use um alfinete de segurança pequeno, prendendo o decote na altura certa por dentro, sem aparecer. Uma bermuda-calcinha sem costura também é bem-vinda.

Dica 2: O vestido envelope teve algumas alterações durante esses mais de 45 anos de reinado, como nas mangas, comprimentos, botões e lapelas, na modelagem da saia, mas a essência continua a mesma. Uma das provas dessas mudanças é o modelo usado por Fátima, com a saia e as mangas mais amplas.

Dica 3: As baixinhas devem tomar cuidado com o comprimento mídi, que fica no meio da batata da perna, porque pode achatar a silhueta. A dica é apostar em uma peça um pouco mais curta ou investir em truques alongadores, como monocromático e calçado nude.

