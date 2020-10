Magazine Ana Hickmann chama atenção com esmalte verde de R$ 6,50

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Trata-se da tonalidade "Fauna", da marca da apresentadora. (Foto: Reprodução/Instagram)

O reinado do esmalte em tons de nude, branco, rosa e vermelho foi abalado. Cores variadas, até uma em cada dedo, têm marcado presença nos visuais das famosas e antenadas na moda. Ana Hickmann, por exemplo, apostou em unhas verdes.

Trata-se da tonalidade “Fauna”, da marca da apresentadora. O esmalte está à venda por R$ 6,50 no site Fashion Esmalteria.

Ana contrastou a proposta descontraída do esmalte verde com o ar romântico do vestido. Com estampa de borboletas e folhagens, a peça combinou com sandália nude.

O vestido faz parte da coleção que assinou em parceria com a estilista Luzia Fazzolli, marca que está há mais de 25 anos no mercado. A collab foi lançada dia 18 de setembro e leva o nome de Elementos da Natureza. “A proposta da campanha foi trazer conexão com a natureza como principalmente fonte de inspiração. Os elementos naturais são essenciais para o suporte da vida”, afirmou Ana.

A primeira coleção é voltada para o alto verão 2021. São mais de 20 referências em modelagens modernas que valorizam o life style e o conforto.

“Não são apenas roupas, são peças que traduzem o estilo de vida!”, explicou a apresentadora.

