Colunistas Fatos históricos do dia 2 de setembro

Por Efemérides | 2 de setembro de 2020

Eventos

31 a.C. — Batalha de Actium: ao largo da costa oeste da Grécia, forças de Otaviano derrotam as esquadras de Marco Antônio e Cleópatra.

1752 — Foi a última vez que o calendário Juliano foi usado na Inglaterra e suas colônias.

1822 — Nesse dia, Maria Leopoldina, reunida com o Conselho de Estado, assinou o decreto da Independência do Brasil.

1850 — A cidade de Blumenau é fundada pelo Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau.

1870 — Napoleão III é capturado na Guerra franco-prussiana.

1961 — Aprovada a Emenda Constitucional que mudava o regime de governo do Brasil.

1962 — O futebolista brasileiro Pelé marca seu 500° gol.

1968 — Proferido o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves que desencadearia o endurecimento do Regime Militar com a edição do AI-5.

1969 — Dois computadores trocam dados em um teste da rede militar experimental Arpanet, marcando o nascimento da internet.

1990 — A Transnístria é proclamada unilateralmente como república soviética; o presidente soviético Mikhail Gorbachev declara a decisão nula e sem efeito.

1998 — O voo Swissair 111 cai perto de Peggy’s Cove, Nova Escócia; todas as 229 pessoas a bordo morrem.

2018 — O Museu Nacional do Brasil é destruído por um incêndio, com a perda de mais de 90% da coleção do museu.

Nascimentos

1923 — Ramón Valdés, ator mexicano (m. 1988).

1930 — Paulo Francis, jornalista e escritor brasileiro (m. 1997).

1957 — Cícero Nogueira, cantor e compositor brasileiro.

1958 — Victor Fasano, ator brasileiro.

1960 – Arnaldo Antunes, músico e poeta brasileiro.

1961 — Oscar Magrini, ator brasileiro; e Carlos Valderrama, ex-futebolista colombiano.

1964 — Keanu Reeves, ator canadense.

1966 — Salma Hayek, atriz mexicana; e Mauro Beting, jornalista brasileiro.

1987 — Scott Moir, patinador artístico canadense.

1989 — Alexandre Pato, futebolista brasileiro; e Zedd, DJ e produtor russo.

1996 — Sungha Jung, guitarrista sul-coreano.

Falecimentos

1397 — Francesco Landini, compositor e poeta italiano (n. 1325).

1859 — Delia Bacon, escritora norte-americana (n. 1811).

1889 — Austin Allibone, escritor e bibliógrafo norte-americano (n. 1816).

1910 — Henri Rousseau, pintor francês (n. 1844).

1937 — Pierre de Coubertin, pedagogo e historiador francês (n. 1863).

1945 — Fonseca Lima, político português (n. 1874).

1969 — Ho Chi Minh, revolucionário e estadista vietnamita (n. 1890).

1973 — J. R. R. Tolkien, linguista e escritor britânico (n. 1892).

1982 — Seraphim Rose, religioso norte-americano (n. 1934).

