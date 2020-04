Colunistas Fatos históricos do dia 16 de abril

Por Efemérides | 16 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1521 — Reforma Protestante: a primeira apresentação de Martinho Lutero perante a Dieta de Worms para ser examinado pelo sacro imperador romano Carlos V e outras autoridades do império.

1912 — Harriet Quimby se torna a primeira mulher a pilotar um avião através do canal da Mancha.

1917 — Vladimir Lenin retorna a Petrogrado, Rússia, depois de seu exílio na Suíça.

1919 — Mahatma Gandhi organiza um dia de oração e jejum em resposta à morte de manifestantes indianos no Massacre de Jallianwala Bagh pelas tropas coloniais britânicas ocorrido três dias antes.

1941 — Segunda Guerra Mundial: a Ustaše, uma organização ultranacionalista croata, é colocada no comando do Estado Independente da Croácia pelas Potências do Eixo depois do término da Operação 25.

1943 — Albert Hofmann acidentalmente experimenta os efeitos psicodélicos do LSD. Ele intencionalmente ingere a droga três dias depois, 19 de abril.

1961 — Em um discurso transmitido nacionalmente, o líder cubano Fidel Castro declara que é um marxista-leninista e que Cuba adotará o comunismo.

1972 — Programa Apollo: lançamento da Apollo 16 do Cabo Canaveral, Flórida.

2007 — Massacre de Virginia Tech: Cho Seung-hui mata 32 pessoas e fere outras 17 antes de cometer suicídio.

2014 — A balsa MV Sewol, transportando mais de 450 pessoas, vira perto da ilha Jindo, na costa da Coreia do Sul, deixando 295 passageiros e tripulantes mortos e mais 9 desaparecidos.

2016 — Sismo de 7,8 graus na escala Richter atinge as cidades de Muisne e Pedernales no Equador.

Nascimentos

1889 — Charlie Chaplin, ator e cineasta britânico (m. 1977).

1896 — Tristan Tzara, poeta e ensaísta romeno (m. 1963).

1897 — José Geraldo Vieira, escritor brasileiro (m. 1977).

1904 — Jennison Heaton, piloto de bobsleigh e skeleton estadunidense (m. 1971).

1925 — Ruy Mesquita, jornalista brasileiro (m. 2013).

1927 — Papa Bento XVI.

1932 — Ronaldo Simões Coelho, escritor e psiquiatra brasileiro.

1942 — Frank Williams, construtor automobilístico britânico.

1944 — Wendy Griner, patinadora artística canadense.

1957 — Reinaldo Rueda, treinador de futebol colombiano.

1964 — Esbjörn Svensson, pianista sueco (m. 2008).

1969 — Olivia del Rio, atriz brasileira.

1970 — Rui Vitória, treinador de futebol português.

1978 — André Valadão, cantor e compositor brasileiro.

1982 — Gina Carano, atriz e modelo estadunidense.

1985 — Benjamín Rojas, cantor e ator argentino.

1986 — Paul di Resta, automobilista britânico.

1988 — Jullie, cantora, atriz e dubladora brasileira.

1991 — Luis Muriel, futebolista colombiano.

1992 — Sebastião de Luxemburgo.

1993 — Chance, The Rapper, rapper estadunidense.

1994 — Liliana Mumy, atriz estadunidense.

2000 — Bruna Carvalho, atriz brasileira.

2002 — Sadie Sink, atriz norte-americana.

Falecimentos

1640 — Carlota Flandrina de Nassau (n. 1569).

1846 — Domenico Dragonetti, compositor e contrabaixista italiano (n. 1763).

1859 — Alexis de Tocqueville, historiador e cientista político francês (n. 1805).

1879 — Bernadette Soubirous, religiosa e santa francesa (n. 1844).

1905 — Otto Wilhelm von Struve, astrônomo russo (n. 1819).

1915 — Nelson Wilmarth Aldrich, político norte-americano (n. 1841).

1947 — Rudolf Höß, oficial alemão (n. 1900).

1972 — Yasunari Kawabata, novelista japonês (n. 1899).

1973 — Nino Bravo, cantor espanhol (n. 1944).

1978 — Vicente Leporace, ator brasileiro (n. 1912).

1996 — Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano (n. 1928).

1997 — Emilio Azcárraga Milmo, empresário mexicano (n. 1930).

2006 — Francisco Adam, modelo e ator português (n. 1983).

2008 — Edward Lorenz, meteorologista, matemático e filósofo estadunidense (n. 1917).

2009 — Eduardo Rózsa-Flores, jornalista, ator e poeta húngaro-boliviano (n. 1960).

2018 — Paul Singer, economista austro-brasileiro (n. 1932); e Dona Ivone Lara, cantora brasileira (n. 1922).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas