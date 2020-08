Eventos

1858 — Primeira comunicação por cabo submarino entre Europa e Estados Unidos.

1877 — Asaph Hall descobre Fobos, um satélite natural do planeta Marte.

1942 — Manifestações no Brasil exigiam que o governo de Getúlio Vargas entrasse na Segunda Guerra Mundial contra os países do Eixo. No início da guerra, Getúlio manifestou-se favorável à política do Eixo.

1958 — O controverso romance Lolita, de Vladimir Nabokov, é publicado nos Estados Unidos.

1964 — A África do Sul é banida dos Jogos Olímpicos pelo COI por não renunciar ao regime de apartheid.

1991 — Colapso da União Soviética: O presidente soviético Mikhail Gorbachev é colocado sob prisão domiciliar durante suas férias na Crimeia. O golpe, liderado por oito linhas-duras de alta patente, logo é detido.

2008 — Guerra do Afeganistão: ocorre a emboscada no Vale de Uzbin.

Nascimentos

1915 — Aldo Locatelli, pintor brasileiro (m. 1962).

1920 — Shelley Winters, atriz estadunidense (m. 2006).

1927 — Rosalynn Carter, ex-primeira-dama dos Estados Unidos.

1933 — Roman Polanski, realizador de cinema franco-polaco; e Just Fontaine, ex-futebolista francês, maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo.

1937 — Robert Redford, ator e diretor norte-americano.

1938 — Orestes Quércia, político brasileiro (m. 2010).

1947 — Osmar Prado, ator brasileiro.

1948 — Joseph Marcell, ator britânico.

1952 — Patrick Swayze, ator, bailarino e cantor norte-americano (m 2009).

1958 — Madeleine Stowe, atriz estadunidense.

1969 — Christian Slater, ator norte-americano; e Edward Norton, ator norte-americano.

1973 — Sandro Sotilli, futebolista brasileiro.

1975 — Ricardo Tozzi, ator brasileiro.

1978 — Fabíula Nascimento, atriz brasileira; e Andy Samberg, comediante, ator, rapper e escritor norte-americano.

1980 — Esteban Cambiasso, futebolista argentino.

1983 — Mika, cantor libanês.

1994 — Vitor Kley, cantor e compositor brasileiro.

1997 — Renato Sanches, futebolista português; e Josephine Langford, atriz australiana.

Falecimentos

1227 — Genghis Khan, líder mongol (n. 1162).

1850 — Honoré de Balzac, escritor francês (n. 1799).

1972 — Sérgio Cardoso, ator brasileiro (n. 1925).

2007 — Gervásio Maia, político brasileiro (n. 1944).

2009 — Kim Dae-Jung, político sul-coreano (n. 1924).

2018 — Kofi Annan, diplomata ganês (n. 1938).