Eventos

1941 — Segunda Guerra Mundial: num golpe de Estado, oficiais da Força Aérea Iugoslava derrubam o governo pró-eixo.

1945 — A Argentina concede o seu apoio formal à Ata de Chapultepec.

1964 — O Sismo da Sexta-feira Santa, o mais poderoso já registrado na história dos Estados Unidos, com uma magnitude de 9,2 atinge o Centro-Sul do Alasca, matando 125 pessoas e causando enormes prejuízos para a cidade de Anchorage.

1965 — Inaugurada a Ponte Internacional da Amizade ligando a cidade de Foz do Iguaçu, Brasil e Ciudad del Este, Paraguai, passando sobre o rio Paraná.

1966 — A Taça Jules Rimet, que havia sido roubada em Londres, é encontrada enrolada em jornais por um senhor de nome David Corbette que passeava com seu cão numa praça do Sul da capital inglesa.

1973 — Marlon Brando recusa o Oscar de melhor ator no filme The Godfather por discordar do tratamento dado pelo cinema, televisão e pelo seu país aos índios Sioux.

1977 — Desastre aéreo de Tenerife: dois Boeing 747 colidem durante um nevoeiro na pista de Tenerife, nas Ilhas Canárias, matando 583 pessoas.

1989 — É perdido o contato com sonda espacial Phobos II, quando esta se aproximava da lua de Marte, Fobos, devido à falha atribuída a um mau funcionamento do computador de bordo.

1998 — O Food and Drug Administration aprova o Viagra para o uso como um tratamento para a impotência masculina, a primeira pílula a ser aprovada com esta finalidade nos Estados Unidos.

Nascimentos

1863 — Henry Royce, empresário britânico (m. 1933).

1880 — Henrique Rupp Júnior, político brasileiro (m. 1959).

1891 — Artur Lins de Vasconcelos Lopes, empresário brasileiro (m. 1952).

1897 — Piolin, palhaço brasileiro (m. 1973).

1898 — Heitor Barcelos Collet, político brasileiro (m. 1974).

1908 — Oscar Americano, engenheiro e mecenas brasileiro (m. 1974).

1909 — Ben Webster, saxofonista estadunidense (m. 1973).

1914 — Richard Denning, ator norte-americano (m. 1998).

1919 — Luís Rafael Mayer, magistrado brasileiro (m. 2013).

1924 — Sarah Vaughan, cantora estadunidense (m. 1990).

1932 — Roberto Farias, cineasta brasileiro.

1937 — Affonso Romano de Sant’Anna, escritor brasileiro.

1955 — Edgar Duvivier, músico e escultor brasileiro; e Mariano Rajoy, político espanhol.

1960 — Renato Russo, cantor e compositor brasileiro (m. 1996).

1963 — Quentin Tarantino, diretor, ator, escritor e produtor estadunidense; e Xuxa Meneghel, apresentadora e cantora brasileira.

1970 — Mariah Carey, cantora e compositora estado-unidense.

1971 — Nathan Fillion, ator canadense.

1975 — Fergie, cantora estadunidense.

1983 — João Vicente de Castro, ator, comediante e escritor brasileiro.

1986 — Manuel Neuer, futebolista alemão.

1988 — Jessie J, cantora britânica.

Falecimentos

1853 — José Pereira Sarmento, político brasileiro (n. 1787).

1878 — George Gilbert Scott, arquiteto britânico (n. 1811).

1898 — Francisca de Bragança, Princesa do Brasil (n. 1824).

1977 — Diana Hyland, atriz estadunidense (n. 1936).

1987 — Bruno Kiefer, músico brasileiro (n. 1923).

1989 — Claudio Santoro, compositor e maestro brasileiro (n. 1919).

1995 — Felipe Carone, ator brasileiro (n. 1920).

1998 — Ferry Porsche, empresário austríaco (n. 1909).

2002 — Milton Berle, ator e comediante estadunidense (n. 1908); Dudley Moore, ator e músico britânico (n. 1935); e Billy Wilder, diretor de cinema estadunidense (n. 1906).

2004 — Robert Merle, escritor francês (n. 1908).

2009 — Moacyr de Góes, escritor e político brasileiro (n. 1930).

2012 — Millôr Fernandes, desenhista, humorista e dramaturgo brasileiro (n. 1923).

