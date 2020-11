Colunistas Fatos históricos do dia 28 de novembro

28 de novembro de 2020

Eventos

1660 – Fundação da Royal Society de Londres (Inglaterra).

1912 – Proclamada a independência da Albânia do Império Otomano.

1968 – Lançamento da música “Sympathy for the Devil”, da banda britânica The Rolling Stones.

1974 – John Lennon se apresenta em público em um palco pela última vez, ao lado de Elton John, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

1975 – Proclamação da República do Timor-Leste.

1979 – Um avião DC-10 da Air New Zealand choca-se contra o monte Érebo, na Antártida, matando os 257 passageiros e tripulantes.

2016 – Voo LaMia 2933, transportando a equipe de futebol da Chapecoense, cai perto de Medellín, na Colômbia, matando 71 pessoas e deixando 6 feridos.

Nascimentos

1820 – Friedrich Engels, intelectual alemão, parceiro de Karl Marx (m. 1895).

1829 – Anton Rubinstein, pianista, maestro e compositor russo (m. 1894).

1857 – Afonso XII, rei de Espanha (m. 1885).

1923 – Gloria Grahame, atriz e cantora norte-americana (m. 1981).

1932 – Gato Barbieri, saxofonista e compositor argentino.

1943 – Randy Newman, cantor, compositor e pianista norte-americano.

1953 – Ewald Lienen, ex-futebolista alemão.

1957 – Yasutaro Matsuki, ex-futebolista e treinador de futebol japonês.

1959 – Judd Nelson, ator norte-americano.

1976 – Ryan Kwanten, ator australiano.

1979 – Chamillionaire, rapper norte-americano.

1980 – Stuart Taylor, futebolista inglês.

1986 – Benjamin Angoua, futebolista da Costa do Marfim.

1987 – Karen Gillan, atriz escocesa.

1992 – Adam Hicks, ator norte-americano.

Falecimentos

1861 – Manuel Antônio de Almeida, escritor brasileiro (n. 1831).

1934 – Coelho Neto, escritor brasileiro (n. 1864).

1975 – Erico Verissimo, escritor brasileiro (n. 1905).

2002 – Mahicon José Librelato da Silva, futebolista brasileiro (n. 1981).

2008 – German Skurygin, atleta russo (n. 1963).

2010 – Leslie Nielsen, ator e comediante canadense (n. 1926).

2014 – Roberto Gómez Bolaños, ator e comediante mexicano, famoso pelo personagem “Chaves” (n. 1929).

2016 – Ailton Canela, futebolista brasileiro (n. 1994); Ananias, futebolista brasileiro (n. 1989); Arthur Maia, futebolista brasileiro (n. 1992); Bruno Rangel, futebolista brasileiro (n. 1981); Caio Júnior, futebolista e treinador brasileiro de futebol (n. 1965); Cléber Santana, futebolista brasileiro (n. 1981); Danilo, futebolista brasileiro (n. 1985); Delfim de Pádua Peixoto Filho, advogado e político brasileiro (n. 1941); Dener, futebolista brasileiro (n. 1991); Deva Pascovicci, narrador esportivo brasileiro (n. 1965); Filipe Machado, futebolista brasileiro (n. 1984); Gil, futebolista brasileiro (n. 1987); Gimenez, futebolista brasileiro (n. 1995); Josimar, futebolista brasileiro (n. 1986); Kempes, futebolista brasileiro (n. 1983); Lucas Gomes, futebolista brasileiro (n. 1990); Marcelo, futebolista brasileiro (n. 1991); Mário Sérgio, futebolista, treinador de futebol e comentarista brasileiro (n. 1950); Mateus Caramelo, futebolista brasileiro (n. 1994); Matheus Biteco, futebolista brasileiro (n. 1995); Paulo Júlio Clement, jornalista brasileiro (n. 1965); Sandro Pallaoro, empresário (n. 1966); Sergio Manoel, futebolista brasileiro (n. 1989); Thiego, futebolista brasileiro (n. 1986); Tiaguinho, futebolista brasileiro (n. 1994); e Victorino Chermont, repórter esportivo brasileiro (n. 1973).

2019 – Juninho Berin, compositor e intérprete de sambas de enredo brasileiro (n. 1981).

