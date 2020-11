Colunistas Fatos históricos do dia 30 de novembro

Por Efemérides | 30 de novembro de 2020

Eventos

1538 — Fundação da cidade de Sucre, na Bolívia.

1919 — Pela primeira vez na França, as mulheres votam em eleições legislativas.

1930 — Inauguração de voos comerciais entre Brasil e Estados Unidos pela Pan American Airlines.

1935 — Na Alemanha de Adolf Hitler, é concedido o direito de divórcio no caso de um dos cônjuges não acreditar nos ideais nazistas.

1950 — Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, anuncia que seu país pode utilizar a bomba atômica no conflito da Coreia.

1958 — Após 93 anos no poder, o Partido Colorado perde as eleições legislativas no Uruguai, vencidas pelo Partido Blanco.

1964 — A URSS lança a nave espacial Sonda II.

1967 — O Iêmen torna-se independente da Grã-Bretanha.

1981 — Os Estados Unidos e a União Soviética começam a negociar em Genebra, na Suíça, um acordo para reduzir o número de armas nucleares na Europa.

1982 — O álbum Thriller, de Michael Jackson, foi lançado.

2007 — Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) do Brasil torna seu capital aberto. A procura por seus papéis foi recorde, com cerca de 284 000 interessados.

Nascimentos

1825 — William-Adolphe Bouguereau, pintor francês (m. 1905).

1835 — Mark Twain, escritor estadunidense (m. 1910).

1847 — Affonso Penna, 7º presidente do Brasil (m. 1909).

1874 — Winston Churchill, estadista britânico (m. 1965).

1934 — Luiza Erundina, deputada federal e ex-prefeita de São Paulo.

1935 — José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni), produtor de TV brasileiro.

1937 — Ridley Scott, realizador e produtor de filmes inglês; e Miúcha, cantora e compositora brasileira (m. 2018).

1951 — Geraldo Espíndola, cantor e compositor brasileiro.

1955 — Muricy Ramalho, ex-futebolista e treinador de futebol brasileiro; e Billy Idol, músico inglês.

1957 — Celso Roth, treinador de futebol brasileiro.

1965 — Ben Stiller, ator norte-americano.

1966 — Jairo Bouer, médico, educador e apresentador de televisão brasileiro.

1971 —Nelson Marchezan Júnior, político brasileiro, atual prefeito de Porto Alegre (RS).

1972 — Cláudio Lins, ator e cantor brasileiro.

1973 — Angélica, apresentadora de televisão.

1978 — Gael García Bernal, ator, produtor e diretor mexicano.

1985 — Kaley Cuoco, atriz e modelo norte-americana.

1995 — Victoria Duval, tenista norte-americana.

Falecimentos

1900 — Oscar Wilde, escritor irlandês (n. 1854).

1915 — Alfredo César de Andrade, pintor português (n. 1839).

1935 — Fernando Pessoa, poeta português (n. 1888).

1942 — Buck Jones, ator estadunidense (n. 1891).

1980 — Cartola, compositor brasileiro (n. 1908).

1987 — Cristiano Cordeiro político brasileiro (n. 1895).

1986 — Cary Grant, ator de cinema norte-americano (n. 1904).

1991 — Heráclito Fontoura Sobral Pinto, jurista brasileiro (n. 1893).

1997 — Bernardo Élis, escritor brasileiro (n. 1915).

2001 — Ademar Miranda Júnior, futebolista brasileiro (n. 1941).

2013 — João Araújo, empresário brasileiro (n. 1935); e Paul Walker, ator norte-americano (n. 1973).

2018 — George H.W Bush, ex-presidente norte-americano. (n. 1924).

