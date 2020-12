Efemérides Fatos históricos do dia 6 de dezembro

Por Efemérides | 6 de dezembro de 2020

Eventos

1534 – Fundada a cidade de San Francisco de Quito, atual capital do Equador.

1768 – Publicada a primeira edição da Enciclopédia Britânica.

1865 – A décima terceira Emenda à Constituição norte-americana encerra formalmente a escravidão no país.

1877 – O cientista Thomas Edison faz a primeira gravação de som que se tem notícia, em um aparelho construído por ele mesmo.

1880 – Buenos Aires é declarada capital da República Argentina.

1901 – O presidente dos Estados Unidos William McKinley é baleado por um anarquista. Ele iria falecer em 14 de setembro.

1951 – Getúlio Vargas envia ao Congresso o projeto que cria a Petrobras.

1956 – Nelson Mandela, líder do movimento contra a segregação racial na África do Sul, é preso junto com outras 156 pessoas por causa de atividades políticas em seu país.

1958 – Lançamento da Pioneer 3. Ao todo existiram quatorze missões Pioneer.

1966 – Início das gravações do LP Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band do The Beatles.

1973 – Gerald Ford assume a presidência dos Estados Unidos, após a renúncia do presidente Richard Nixon e do vice-presidente Spiro Agnew.

1978 – A Espanha aprova uma nova constituição que estabelece uma monarquia constitucional e o parlamentarismo como forma de governo.

1997 – Um avião militar russo cai em uma área residencial na Sibéria, matando 46 pessoas.

1998 – Seis anos após participar de um golpe fracassado, o ex-tenente coronel Hugo Chávez é eleito presidente da Venezuela.

2009 – Evo Morales é reeleito presidente da Bolívia, o primeiro na história do país a conquistar tal feito.

2017 — O governo de Donald Trump anuncia oficialmente o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.

Nascimentos

1778 – Gay-Lussac, físico e químico francês (m. 1850).

1841 – Frédéric Bazille, pintor francês (m. 1870).

1872 – William Hart, estrela de filmes western, na época do cinema mudo (m. 1942).

1946 – Emílio Santiago, cantor e compositor brasileiro (m. 2013).

1949 – Paulo Caruso, cartunista brasileiro; e Chico Caruso, cartunista brasileiro.

1961 – Antonio Calloni, ator brasileiro.

1985 – Dulce María, atriz e cantora mexicana.

1989 – Cecília Dassi, atriz brasileira.

Falecimentos

1838 – Inácio da Costa Quintela, militar e escritor português (n. 1763).

1873 – Manuel Acuña poeta mexicano (n. 1849).

1882 – Louis Blanc, historiador e socialista francês (n. 1811).

1889 – Jefferson Davis, estadista norte-americano (n. 1808).

1892 – Werner von Siemens, inventor e industrial alemão (n. 1816).

1933 – António Augusto de Chaby Pinheiro, ator português (n. 1873).

1969 – João Cândido, militar brasileiro (n. 1880).

1976 – João Goulart, político brasileiro (n. 1919).

1988 – Roy Orbison, cantor e compositor estadunidense (n. 1936).

1991 – John Richard Nicholas Stone, economista britânico (n. 1913).

2000 – Werner Klemperer, ator alemão (n. 1920).

2001 – Peter Blake, velejador neozelandês (n. 1948).

2003 – Carlos Manuel Arana Osorio, político guatemalteco (n. 1918).

2009 – Rupprecht Geiger, pintor alemão (n. 1908).

