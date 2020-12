Efemérides Fatos históricos do dia 5 de dezembro

Por Efemérides | 5 de dezembro de 2020

Eventos

1492 – Na sua primeira viagem ao Novo Mundo, Cristóvão Colombo descobre a Ilha de Quisqueya.

1792 – Começa, na Assembléia Nacional, o julgamento do rei Luis XVI, durante a Revolução Francesa.

1889 – A Família Imperial Brasileira chega a Lisboa após deixar o Brasil devido à Proclamação da República.

1908 – Fundação da Cruz Vermelha Brasileira.

1945 – Desaparecimento do Voo 19 na área do Triângulo das Bermudas.

1946 – Nova York é eleita sede permanente das Nações Unidas.

1952 – A poluição atmosférica causa, pela primeira vez, a morte de milhares de pessoas, no período conhecido com Big Smoke, em Londres.

1962 – Os Estados Unidos e a URSS chegam a um acordo sobre a utilização pacífica do espaço.

1963 – O senador Arnon de Mello matou outro senador, com um tiro, na tribuna do Senado Federal do Brasil.

1967 – É criada a Funai – Fundação Nacional do Índio – no Brasil.

1985 – O Reino Unido abandona a UNESCO.

1987 – Pelo menos 22 pessoas morreram após incêndio em um cargueiro panamenho na Espanha.

2005 – Ministros dos Transportes da União Europeia acordam liberalização dos transportes ferroviários de passageiros a partir de 2010.

2006 – Fim do jogo de xadrez entre Vladimir Kramnik e o computador Deep Fritz, que, com 2 vitórias, foi o vencedor por 4 a 2.

2014 – Protestos, após casos de cidadãos negros mortos por policiais, atingem cidades dos Estados Unidos como Nova York, Chicago, Miami, Washington e Ferguson.

2017 — O Comitê Olímpico Internacional proíbe a Rússia de competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 por doping nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014.

Nascimentos

1901 – Walt Disney, desenhista e empresário estadunidense (m. 1966); e Werner Heisenberg, físico alemão (m. 1976).

1903 – Cecil Frank Powell, físico britânico (m. 1969).

1911 – Carlos Marighella, guerrilheiro e político brasileiro (m. 1969).

1938 – JJ Cale, músico norte-americano (m. 2013).

1946 – José Carreras, tenor espanhol.

1949 – Ângela Rô Rô, cantora e compositora brasileira.

1954 – Carlos Nascimento, jornalista brasileiro.

1968 – Margaret Cho, atriz, produtora e roteirista estadunidense.

1973 – Danielle Winits, modelo e atriz brasileira.

1976 – Rafinha Bastos, comediante e jornalista brasileiro.

Falecimentos

1870 – Alexandre Dumas, pai, escritor francês (n. 1802).

1909 – Luiz Antonio da Silveira Tavora, artista plástico e jornalista brasileiro (n. 1840).

1913 – Salvador de Mendonça, diplomata e escritor brasileiro (n. 1841).

1926 – Claude Monet, pintor francês (n. 1840).

2012 – Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro (n. 1907).

2013 – Nelson Mandela, político sul-africano (n. 1918).

2015 – Marília Pêra, atriz e cantora brasileira (n. 1943).

