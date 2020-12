Efemérides Fatos históricos do dia 7 de dezembro

7 de dezembro de 2020

Eventos

1866 — Abertura da navegação do Rio Amazonas e seus afluentes e do Rio São Francisco aos navios mercantes de todas as nações.

1917 — Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial e declaram guerra contra o Império Austro-Húngaro.

1921 — Áustria e Estados Unidos voltam a ter relações diplomáticas.

1940 — No Brasil o Presidente Getúlio Vargas promulga o Código Penal Brasileiro.

1941 — O Japão ataca Pearl Harbor, na ilha de O’ahu, no Havaí, marcando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

1966 — O Cruzeiro é campeão da Taça Brasil, antigo nome do Campeonato Brasileiro.

1972 — Lançamento da missão Apollo 17; e Imelda Marcos, primeira-dama das Filipinas, escapa ilesa de um atentado.

1976 — É criada a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil.

1981 — A Espanha torna-se o mais novo membro da Otan.

1982 — No Texas, pela primeira vez uma execução com injeção letal é usada contra um condenado à morte nos Estados Unidos.

1987 — O Plano Piloto de Brasília é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

1988 — O primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor é realizado em São Paulo.

1994 — Começa o julgamento do presidente Fernando Collor e do tesoureiro de sua campanha presidencial, Paulo César Farias.

1996 — Após 18 dias em órbita, a nave espacial Columbia retorna a Terra com sua tripulação. É o voo de maior duração na história do veículo espacial norte-americano.

1999 — Editado o decreto que dissolve a Rede Ferroviária Federal brasileira.

Nascimentos

1873 — Willa Cather, escritora estadunidense (m. 1947).

1904 — Clarence Nash, dublador e cantor norte-americano (m. 1985).

1905 — Gerard Kuiper, astrônomo holandês (m. 1973).

1909 — Euclydes Barbosa, futebolista brasileiro (m. 1988).

1915 — Eli Wallach, ator norte-americano (m. 2014).

1925 — Hermano da Silva Ramos, ex-piloto brasileiro de Fórmula 1.

1928 — Noam Chomsky, linguista e cientista político estadunidense.

1949 — Tom Waits, instrumentista, compositor, cantor e ator norte-americano.

1953 — Xuxa Lopes, atriz brasileira.

1964 — Roberta Close, atriz brasileira.

1965 –– Jeffrey Wright, ator e produtor cinematográfico norte-americano.

1973 — Damien Rice, cantor irlandês.

1979 — Jennifer Carpenter, atriz norte-americana; e Sara Bareilles, cantora norte-americana.

1980 — John Terry, futebolista inglês.

1984 — Manuela do Monte, atriz brasileira.

1987 — Aaron Carter, cantor estadunidense.

1988 — Claudia Gadelha, lutadora brasileira de MMA.

1989 — Nicholas Hoult, ator britânico.

Falecimentos

1848 — Martins Pena, dramaturgo e diplomata brasileiro (n. 1815).

1927 — Carlos de Laet, jornalista, professor e poeta brasileiro (n. 1847).

1947 — Nicholas Murray Butler, ganhador do prêmio Nobel da Paz em 1931 por promover o Pacto Briand-Kellogg (n. 1862).

1970 — Rube Goldberg, artista plástico, cartunista e escultor estadunidense (n. 1883).

1990 — Joan Bennett, atriz norte-americana (n. 1910).

1998 — Martin Rodbell, bioquímico norte-americano, ganhador do Nobel de Medicina em 1994 (n. 1925).

2013 — Édouard Molinaro, ator, produtor, cineasta e roteirista francês (n. 1928).

2016 — Greg Lake, músico britânico (n. 1947).

