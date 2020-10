Colunistas Fatos históricos do dia 6 de outubro

Por Efemérides | 6 de outubro de 2020

Eventos

1807 – O cientista britânico Humphry Davy inicia primeiras experiências com a eletrólise com a obtenção do elemento químico potássio;

1927 – “O Cantor de Jazz”, primeiro filme falado da história, tem pré-estréia em Nova York (EUA).

1965 – O presidente Humberto Castelo Branco envia ao Congresso Nacional medidas para endurecer a ditadura militar no Brasil;

1973 – Guerra do Yom Kippur, no Oriente Médio;

1974 – O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1;

1977 – Primeiro voo do avião do caça soviético MIG-29;

1981 – Anwar Sadat, presidente do Egito, é assassinado por extremistas islâmicos;

1985 – O piloto inglês Nigel Mansell vence pela primeira vez na Fórmula 1 e Alain Prost dá à França o primeiro campeonato mundial desse esporte;

1992 – Início das transmissões da rede de TV portuguesa SIC;

2010 — É criado o Instagram, um aplicativo tradicional de compartilhamento de fotos.

Nascimentos

1887 – Le Corbusier, arquiteto franco-suíço (m. 1965);

1888 – Roland Garros, tenista e pioneiro francês da aviação (m. 1918);

1898 – Mitchell Leisen, cineasta norte-americano (m. 1972);

1916 – Ulysses Guimarães, político brasileiro (m. 1992);

1940 – Altemar Dutra, cantor e compositor brasileiro (m. 1983);

1944 – José Carlos Pace, piloto brasileiro de Fórmula 1 (m. 1977);

1950 – Denise Frossard, política e juíza brasileira;

1974 – Fernando “Xuxa” Scherer, ex-nadador brasileiro;

1978 – Valesca Popozuda, cantora e dançarina brasileira;

1984 – Fabiane Niclotti, modelo brasileira, ex-miss Brasil (m. 2016);

2000 – Klara Castanho, atriz brasileira.

Falecimentos

1644 – Isabel de Bourbon, princesa francesa (n. 1602);

1940 – Adolfo Lutz, cientista brasileiro (n. 1855);

1951 – Otto Fritz Meyerhof, bioquímico alemão (n. 1884);

1989 – Bette Davis, atriz norte-americana (n. 1908);

1992 – Denholm Elliott, ator britânico (n. 1922);

1999 – Amália Rodrigues, fadista portuguesa (n. 1920);

2012 – Antonio Cisneros, poeta peruano (n. 1942). Chadli Bendjedid, político argelino (n. 1929).

2018 – Scott Wilson, ator estadunidense (n. 1942). Montserrat Caballé, cantora lírica espanhola (n. 1933).

2019 — Ginger Baker, músico britânico (n. 1939).

