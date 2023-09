Expointer Fecoagro-RS reforça seu apoio às cooperativas do agro com participação ativa na 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

A Federação participou do lançamento da "Radiografia da Agropecuária Gaúcha", em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FecoAgro-RS) vem acompanhando a programação das suas cooperativas filiadas durante a Expointer 2023. Neste ano, quase todas as associadas contam com casas e atividades especiais no Parque de Exposições Assis Brasil, e a FecoAgro tem participado dos eventos para apoiar os cooperados e contribuir com a formação de novas conexões e parcerias entre agentes do setor.



O presidente da Federação, Paulo Cezar Vieira Pires, faz uma avaliação positiva da edição de 2023. “Estamos em um momento difícil no estado em razão de duas safras frustradas pela estiagem. Mesmo assim, a Feira está um espetáculo – o movimento está ótimo e os produtores estão otimistas, porque a perspectiva do clima para o próximo verão é boa, e os preços dos insumos também estão mais baixos”, explica.

Na visão do presidente, a Expointer é um evento essencial no calendário do setor, uma vez que reúne as principais personalidades e entidades do agro para discutir as dificuldades do setor. “É aqui que acontecem debates sobre produtividade, tecnologia, logística, políticas públicas… A decisão política e econômica acontece aqui. É o encontro da cidade e do campo, e por isso a FecoAgro faz questão de estar aqui, trazendo nossa visão e conhecimento”, conclui.

A Federação participou ainda do lançamento da “Radiografia da Agropecuária Gaúcha”, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS. A publicação traz um panorama das principais cadeias produtivas agropecuárias do estado, a partir de dados de diversas organizações, incluindo a FecoAgro.

