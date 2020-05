Esporte Federação apresenta proposta aos clubes para retomada do Gauchão 2020

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Videoconferência entre a diretoria da FGF e representantes dos clubes. Foto: Reprodução/Twitter Foto: Reprodução/Twitter

Na tarde desta terça-feira (12), foi realizada mais uma videoconferência entre a diretoria da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) e os representantes dos 12 clubes que participam do Gauchão Ipiranga 2020. Na reunião, os dirigentes reiteraram a intenção em terminar a disputa dentro de campo e elogiaram o protocolo elaborado pela entidade e entregue ao governador Eduardo Leite.

Diante da sinalização positiva dos mandatários, a FGF apresentou uma proposição para apreciação sobre o reinício do campeonato. Entre as resoluções sugeridas, a definição do período-base para retomada entre o fim de julho e o início de agosto, contratações livres (salvo casos de atletas que já atuaram na edição deste ano do estadual) e, excepcionalmente, nenhuma equipe seria rebaixada ao término da competição. Com isso, em 2021 o número de descensos para a Divisão de Acesso seria quatro.

Onze clubes deliberaram a respeito da proposição, mas como um representante teve que se ausentar, a conclusão foi adiada para as 14h de quarta-feira (13). Caso haja aprovação, o documento será encaminhado aos órgãos responsáveis para homologação.

A Federação esclarece que qualquer alteração tem que ser validada por unanimidade dos participantes e ser referendada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, Ministério Público e Secretaria Nacional de Esportes.

Neste momento, ocorre mais uma videoconferência entre a direção da FGF e os clubes que disputam o Gauchão Ipiranga 2020. ⚽️ pic.twitter.com/mswymzVJb7 — Federação Gaúcha de Futebol (@OficialFGF) May 12, 2020

