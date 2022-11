Rio Grande do Sul Federação das Apaes do Rio Grande do Sul lança campanha de doação on-line

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

A ideia é aproximar a população do trabalho de cuidado que as 206 unidades de atendimento realizam com seus assistidos em todo o estado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Após o resultado positivo da campanha “Você Não Imagina do Que a Gente é

Capaz” e aproveitando a aproximação das festas de fim de ano, em especial o Natal, a

Federação das Apaes do Rio Grande do Sul (Feapaes-RS) está inaugurando uma nova iniciativa que garante facilidade àqueles que gostariam de contribuir com as Apaes dos seus municípios. Além de ser um canal on-line de arrecadações voluntárias, a ideia é aproximar a população do trabalho de cuidado que as 206 unidades de atendimento realizam com seus assistidos em todo o estado.

Intitulada “Clique Amor Apae”, a ação será lançada nesta quinta-feira (10), às 19h. O evento ocorrerá no Vestíbulo Nobre Erico Verissimo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A campanha surge diante dos desafios que a instituição enfrenta por falta de recursos financeiros e terá sua divulgação através das redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube e WhatsApp. O público gaúcho poderá ter acesso a informações da campanha por meio da tecnologia PUSH, ferramenta de comunicação digital onde o usuário é notificado na tela de seu celular, convidando-o para a participação voluntária.

Com um clique, a pessoa é redirecionada ao site, onde encontrará informações

institucionais, curiosidades, projetos e serviços que são oferecidos gratuitamente nas

unidades Apae do estado. O site www.cliqueamorapae.com.br, além de ser um canal de arrecadação a fim de garantir a continuidade dos serviços ofertados pela entidade, também apresenta o funcionamento integral da rede de acolhimento. Embora a Apae seja atuante há 67 anos na causa da inclusão, a maior parte da população desconhece a amplitude do trabalho multiassistencial que faz a diferença na vida de centenas de milhares de gaúchos com deficiência intelectual e múltipla no Rio Grande do Sul. A cerimônia de lançamento pode ser acompanhada ao vivo através do link: https://youtu.be/9H-O57YjdoY.

