Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Nas redes sociais, Galvão tranquilizou os seguidores publicando um vídeo em que explica que já realizou todos os exames e que está se recuperando em casa Foto: Reprodução (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

O apresentador Galvão Bueno testou positivo para a Covid-19. Apesar do susto, o narrador informou que está bem e que irá focar na recuperação para retornar 100% na cobertura da Copa do Mundo no Catar.

Em razão do diagnóstico, Bueno precisou adiar o programa Bem, Amigos!, especial que seria transmitido na próxima segunda-feira pela TV Globo e Sportv. A exibição marcaria a despedida do programa.

Nas redes sociais, Galvão tranquilizou os seguidores publicando um vídeo em que explica que já realizou todos os exames e que está se recuperando em casa. “Essa nova onda da ômicron me pegou, fazer o que? Mas vocês estão vendo aqui que estou ótimo e que estou em casa”, disse.

“A recuperação é esperada, no máximo, dentro de uma semana. Então, como a Globo já anunciou, o programa ‘Bem amigos!’ especial de segunda-feira, dia 14, infelizmente fica para depois da Copa. Vou me preparar com carinho e com cuidado para a Copa do Mundo”, explicou.

O apresentador anunciou este ano que a Copa do Mundo de 2022 será seu último trabalho como narrador da Globo. Locutor esportivo de longa data, Galvão Bueno é considerado o narrador mais famoso do Brasil.

