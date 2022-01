Dupla Gre-Nal Federação Gaúcha de Futebol acerta exigência de comprovante de vacinação para o Campeonato Gaúcho

Por Leonardo Moll * | 21 de janeiro de 2022

Competição iniciará na próxima quarta-feira (26) Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A Federação Gaúcha de Futebol e o Governo do Estado acertaram na tarde desta sexta-feira (21) um novo decreto que passará a exigir o comprovante de vacinação para os torcedores que frequentarão os estádios no Campeonato Gaúcho de 2022.

Segundo os protocolos sanitários do estado do Rio Grande do Sul, será necessário, no mínimo, apresentação de duas doses ou dose única do imunizante contra o vírus. Este decreto já passará a valer no próxima quarta-feira (26), data de estreia do torneio.

Tanto Inter, quanto Grêmio entrarão em campo no primeiro dia da competição. O colorado viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 16h30. Já o tricolor recebe o Caxias, na Arena, às 19h.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

