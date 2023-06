Porto Alegre Feira de intercâmbio em Porto Alegre oferece descontos de até 40% para quem pretende estudar em outro país

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Evento destaca informações sobre tópicos como Ensino Médio no Exterior, programas de trabalho e trabalho voluntário. (Foto: EBC)

Reunir interessados em estudar fora do Brasil e representantes de algumas das melhores escolas estrangeiras, o Student Travel Bureau (consultoria especializada em educação internacional) realiza nesta terça-feira (6) em Porto Alegre mais uma edição de sua Feira do Intercâmbio. O evento é gratuito, aberto ao público e com descontos de até 40%.

As inscrições são feitas por meio do site stb.com.br. Participam instituições internacionais como Amerigo, Educatius, Cats, Kaplan, Ilac e IH Sydney, dentre outras.

Em destaque, informações sobre como cursar o Ensino Médio (High School, em inglês) no exterior, programas de trabalho, graduação e pós-graduação, férias para adolescentes, intercâmbio em família e trabalho voluntário.

Especialistas também estarão à disposição para compartilhar dicas sobre os diferentes tipos de cursos de idiomas. Dados do STB relativos a esse último apontam uma alta de 38% nas vendas em Porto Alegre durante o 1º trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado.

“O objetivo da Feira do Intercâmbio STB é oferecer aos estudantes o que há de melhor no mercado de educação internacional, reunindo em um só lugar as melhores instituições que vão compartilhar informações sobre como fazer um intercâmbio”, ressalta o diretor de vendas da empresa, Rui Pimenta.

Ele acrescenta: “O evento é voltado para todos os públicos, desde estudantes, pais de alunos, tomadores de decisão e profissionais do mercado”.

Evento

A Feira do Intercâmbio STB começa às 15h e termina às 20h. Local: Hotel Radisson – avenida Lucas de Oliveira nº 995 (entre as ruas Pedro Ivo e Casemiro de Abreu), no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Há um ponto de táxi em frente ao estabelecimento.

(Marcello Campos)

