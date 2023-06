Porto Alegre HPS de Porto Alegre registra aumento de quase 20% em internações por queimadura

5 de junho de 2023

Acidentes mais comuns envolvem produtos inflamáveis e líquidos quentes. (Foto: EBC)

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre registrou um aumento de 18% no número de internações por queimadura desde junho de 2022, em comparação aos 12 meses anteriores. Foram 205 internações naquele período, contra 243 no intervalo mais recentre. Já os atendimentos ambulatoriais subiram de 1.829 para 2.071, ao passo que os óbitos caíram de 22 para 13.

No Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, lembrado nesta terça-feira (6), a instituição destaca a importância do cuidado e prevenção para evitar acidentes desse tipo. Um ato simbólico será realizado ao meio-dia, em frente à instituição de saúde (largo Teodoro Herzl s/nº, bairros Santana/Bom Fim), com dicas à população.

Na unidade de queimados do HPS, considerada referência no Rio Grande do Sul, os acidentes mais comuns são com produtos inflamáveis (que podem causar explosão). Também aparecem em destaque os episódios de escaldamento com líquidos quentes (água, leite ou óleo fervendo, por exemplo), tendo as crianças como principais vítimas.

De acordo com o coordenador de enfermagem da unidade de terapia intensiva (UTI), Tiago Fontana, a maioria das queimaduras poderia ser evitada se houvesse maior cuidado

Ele ressalta que a utilização de lareiras ecológicas também exige cuidados. A orientação é que sempre sejam adquiridos produtos certificados e com garantia, observando o manual de instruções.

Conforme o Ministério da Saúde, as queimaduras estão entre as condições mais destrutivas no atendimento à saúde. Atingem pessoas de qualquer faixa etária, mas podem ser evitadas, pois 77% acontecem em casa e 40% com crianças de até 10 anos.

Principais cuidados preventivos

– Não manipular álcool próximo a objetos inflamáveis;

– Não utilizar álcool líquido diretamente sobre o fogo;

– Observar atentamente o manual de instruções de equipamentos como lareiras ecológicas;

– Evitar o uso de instrumentos improvisados para aquecimento;

– Investigar com frequência vazamentos de gás;

– Manter crianças longe da cozinha durante o preparo dos alimentos e sempre direcione o cabo das panelas para a área do fogão;

– Testar a água do banho com o dorso da mão antes de molhar a criança;

– Manter objetos aquecidos e produtos de limpeza longe do alcance de crianças;

– Utilizar protetor em todas as tomadas elétricas da casa;

– Manter cabos e alças de panela de cozinha em bom estado;

– Ao acender um fósforo, manter o palito longe do rosto para não atingir o cabelo ou sobrancelha;

– Ao acender uma vela, observar se está longe de produtos inflamáveis, como botijões de gás, solventes ou tecidos;

– Guardar produtos inflamáveis fora do alcance das crianças;

– Em queimaduras por choque elétrico, retirar o fio da tomada ou desligar a energia geral;

– Evitar fumar dentro de casa, principalmente quando deitado;

– Em festas juninas, dar preferência a fogueira pequena e só acendê-la longe de matas, depósitos de papel e de produtos inflamáveis, bem como áreas de ventania.

