Geral Feira de Natal do Bom Fim começa nesta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A feira ocorre até dia 23, no canteiro central da avenida José Bonifácio, em frente ao Colégio Militar, das 16h às 21h. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 38ª Feira de Natal do Bom Fim, parte do calendário de eventos de Porto Alegre, começa nesta segunda-feira (19). A feira ocorre até o dia 23, no canteiro central da avenida José Bonifácio, em frente ao Colégio Militar, das 16h às 21h.

Velas decorativas, bonecas de tecido, artesanato em vidro, brinquedos em madeira, artigos em tricô e crochê, couro, tecido, patchwork, costura criativa e prata serão alguns dos produtos comercializados no local.

A iniciativa tem o apoio da Unidade de Fomento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e Associação Amigos do Brique (Associação dos Expositores das Feiras da José Bonifácio).

Natal dos Encantos

Quatro orquestras de jovens aprendizes participaram de show no último sábado (17), na Esplanada Restinga, na capital gaúcha. No repertório, um concerto temático de Natal alegrou os espectadores em mais uma etapa do projeto cultural Circuito Música Instrumental Visita Sua Cidade, que integra o Natal dos Encantos.

Fizeram parte da apresentação a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, a Orquestra Jovem da Casa da Música, o Grupo Malus e a Camerata L’estro Armonico. Parte dos grupos contou com músicos mais experientes no elenco, garantindo assim um espetáculo mais diverso com os jovens aprendizes.

Logo após, uma carreata de Natal percorreu várias ruas da Restinga. Participaram dezenas de veículos, entre carros de passeio, caminhões e utilitários, muitos deles decorados e customizados com motivos natalinos.

Por volta de 21h, o comboio chegou à Esplanada da Restinga, onde ocorreu show do Grupo In Concert Restinga, conjunto com talentos da comunidade que encerrou a noite de comemoração natalina na Restinga.

Também no sábado, a festa de Natal do Morro da Cruz levou várias atrações para a comunidade da Zona Leste de Porto Alegre. A atividade também integra a programação do Natal dos Encantos.

A festa ocorreu no palco montado junto à árvore iluminada, com 15 metros de altura. A programação incluiu samba, brincadeiras com as crianças, workshops, gincana com as mães e distribuição de presentes.

A árvore de Natal, principal atração do Natal do Morro da Cruz, foi confeccionada pelos moradores e decorada por 30 artesãs, que reaproveitaram materiais enfeites utilizados em Natais passados. A árvore será iluminada até 6 de janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral