Geral Frota de ônibus em Porto Alegre começa a retomar operação com ar-condicionado nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Decisão da prefeitura foi tomada após análise financeira e diálogo com os órgãos de saúde. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os 690 ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre – que são equipados com ar-condicionado – voltarão a ligar o equipamento a partir desta segunda-feira, 19. A retomada foi autorizada em ofício enviado na última sexta-feira (16) pela prefeitura aos operadores do sistema. A decisão foi tomada depois de análise financeira e de diálogo com os órgãos de saúde, considerando que os equipamentos estão fora de operação desde março de 2020 em razão da pandemia da covid-19.

“Fizemos uma discussão interna na gestão, com a saúde e também com as operadoras. Em um esforço de caixa, a prefeitura arcará com o custo mensal de R$ 826 mil para que os usuários tenham mais qualidade no transporte durante esses meses de calor intenso”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

Porto Alegre tem hoje 1.337 ônibus na frota. Do total, 51,61% contam com ar-condicionado. O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, explica que a ligação será gradativa em função de questões técnicas. “Consultamos a Carris e as operadoras. Aqueles ônibus que tiverem condições já irão circular com o ar-condicionado ligado imediatamente. Para os veículos em que o equipamento precisa passar por manutenção, daremos prazo até 1º de janeiro”, explica.

Neste ano, o governo municipal lançou o Mais Transporte, programa de qualificação do transporte público. Naquele momento, quando foi feita a análise que manteve a passagem em R$ 4,80 com um subsídio de R$ 100 milhões, o Brasil estava sob forte efeito da pandemia, e a orientação dos órgãos de saúde era de manter as janelas abertas e não ligar o ar-condicionado. Conforme o atual decreto, o uso de máscaras no transporte coletivo segue como recomendação.

Linhas reativadas

A prefeitura de Porto Alegre reativou as linhas 4332 Vila Jardim Gasômetro e 4923 Petrópolis Sesc aos domingos a partir deste final de semana. A medida atende a um pedido dos moradores da região da Vila Jardim. Serão 24 viagens disponíveis para os usuários do transporte coletivo. Haverá incremento também nas tabelas horárias em dias úteis com a ampliação da oferta das linhas 497 e 4971 Mario Quintana e Mario Quintana / Safira e na linha 3462 São José / Santa Maria com mais 25 viagens.

“Essas são três demandas que recebemos e, depois de análise da nossa equipe técnica, solicitamos aos operadores o incremento para melhorar o atendimento da população que usa as cinco linhas”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Detalhes das alterações

Aos domingos: Reativação da linha 4332 Vila Jardim com oferta de oito viagens. Reativação da linha 4923 Petrópolis Sesc com oferta de 16 viagens. A linha 433 Vila Jardim terá sua tabela ajustada para sincronizar a sua operação com a linha 4332.

A partir desta segunda-feira (19), em dias úteis: Ampliação de 24 viagens nas linhas 497 Mario Quintana e 4971 Mario Quintana / Safira. Ampliação de uma viagem noturna (23h30) na linha 3462 São José / Santa Maria. As linhas alimentadoras A971 Alimentadora Jardim Protásio Alves Escolar e A974 Alimentadora Jardim Protásio Alves / Alzira Rosa terão sua tabela horária ajustada para sincronizar sua operação com as linhas 497 e 4971.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral