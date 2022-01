Tecnologia Feira de tecnologia mostra controle remoto recarregado por Wi-Fi, lâmpada que monitora o sono, robô estante e mais

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Samsung apresentou Eco Remote (2022), controle que não precisa de pilhas. (Foto: Divulgação/Samsung)

A CES 2022, maior feira de tecnologia do mundo, é conhecida por reunir alguns dos lançamentos mais importantes de empresas do setor. Neste ano, muitas empresas decidiram não participar do evento por conta da preocupação com a variante ômicron do coronavírus.

Porém, o evento realizado até o dia 8 segue com espaço para alguns produtos curiosos. Entre eles, estão uma coleira inteligente para cachorros e um controle remoto que dispensa pilhas e pode ser recarregado pelo Wi-Fi.

Confira alguns dos destaques da CES 2022:

Lâmpada que monitora o sono

Os acessórios mais comuns para monitorar a qualidade do sono são relógios ou pulseiras inteligentes. Mas a Sangled decidiu incorporar alguns sensores em uma lâmpada.

O produto utiliza um radar de onda contínua (FMCW, na sigla em inglês) que, em conjunto com uma inteligência artificial, é capaz de medir a qualidade do sono, a média dos batimentos cardíacos e a temperatura corporal.

Os dados são sincronizados no aplicativo da empresa e a luz muda de cor para alertar mudanças nas medidas padrões.

“Ao ligar várias lâmpadas e criar um mapa virtual da sua casa, o produto pode até ajudar a detectar o comportamento e determinar se alguém caiu para pedir ajuda”, explica o site da empresa.

A previsão é que a empresa lance o produto até o final do ano.

Coleira inteligente

A Smart Dog Collar (ou “coleira inteligente para cachorro”) monitora a saúde do pet por meio de sinais como frequência cardíaca e respiratória. O produto também acompanha a atividade do cachorro, isto é, identifica se ele está andando ou correndo, por exemplo.

As informações são enviadas para um aplicativo, que diz quando é preciso ter atenção com o estado de saúde do animal. A Invoxia, responsável pelo dispositivo, diz que ele tem pequenos sensores e é indicado para cachorros de médio e grande porte.

Segundo a empresa, o acessório pode ser útil principalmente para pets que estão se recuperando de alguma cirurgia e para detectar eventuais doenças nos estágios iniciais.

A coleira também permite saber a localização do cachorro e receber notificações caso ele tenha saído da área definida, como o terreno de uma casa. O acessório começará a ser vendido nos próximos meses.

Caixa de areia “inteligente” para gato

Ainda no segmento para pets, há uma versão inteligente de caixa de areia para gatos. Após ser usado pelo animal, o produto começa um processo de limpeza em um movimento parecido com o de uma centrífuga. Para evitar acidentes, o dispositivo só funciona quando o gato não está por perto.

O Leo’s Loo Too, como é conhecido, é a segunda geração da caixa de areia da Smarty Pear. O modelo ficou mais silencioso, ganhou uma luz ultravioleta para controlar o odor e passou a contar com um aplicativo, que mostra informações sobre peso do animal e seu uso do aparelho.

Controle remoto que não usa pilha

Um dos lançamentos da Samsung na CES 2022 é a nova versão Eco Remote, um controle remoto que não precisa de pilha. Em vez disso, ele pode ser carregado a partir de sinais de radiofrequência, como Wi-Fi.

E, assim como na geração anterior, também é possível recarregar o acessório com energia solar por meio de um painel que fica na traseira. O dispositivo segue com um botão para receber comandos de voz e atalhos para serviços de streaming.

Robô “estante”

Um robô com direção autônoma que funciona como uma estante: esta é a proposta da Labrador Systems, empresa responsável por dois dispositivos que ajudam em algumas tarefas domésticas.

Eles têm rodas e sensores nas quatro laterais para chegarem aos pontos definidos pelos usuários sem esbarrar em nada. A movimentação é feita por meio de ações no aplicativo da empresa ou comandos de voz.

O Caddie, modelo mais barato, tem altura fixa de cerca de 76 cm. No site da Labrador, o robô é vendido por US$ 1.499 mais 36 parcelas mensais de US$ 99, totalizando US$ 5.063 (cerca de R$ 28.700).

Já o Retriever tem altura ajustável de 63 a 96 cm, e consegue entregar e recolher por conta própria as bandejas que têm o padrão da empresa. O dispositivo é vendido por US$ 1.499 de entrada mais 36 parcelas de US$ 149, o que totaliza US$ 6.863 (R$ 38.900).

