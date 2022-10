Feira do Livro Feira do Livro de Porto Alegre deve receber 1,5 milhão de visitantes

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Evento prossegue até o dia 15 de novembro na Praça da Alfândega Foto: Cesar Lopes/PMPA Evento prossegue até o dia 15 de novembro na Praça da Alfândega. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre deve receber 1,5 milhão de visitantes, segundo estimativa da prefeitura. Realizado na Praça da Alfândega, no Centro Histórico, o evento iniciou na sexta-feira (28) e prossegue até o dia 15 de novembro.

Neste ano, as comemorações dos 250 anos da Capital pautam a feira, que ocorre de forma totalmente presencial após dois anos de pandemia de coronavírus. O prefeito Sebastião Melo e o governador Ranolfo Vieira Júnior participaram da abertura oficial da feira.

“Livro é cultura e pluralidade. Quem lê tem a capacidade de fazer a crítica, de construir e, especialmente, de divergir. Além dos serviços oferecidos pela administração municipal, a prefeitura retirou toda e qualquer taxa de eventos nas praças e está sendo parceira ao patrocinar, dentro dos limites orçamentários, um dos eventos mais tradicionais e queridos da nossa cidade, que homenageia os 250 anos de Porto Alegre neste ano”, disse Melo.

“A Feira do Livro é um patrimônio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cultura e livros têm tudo a ver com ciência. E é graças à ciência que estamos realizando esse evento sem restrições, após dois anos de pandemia. Então, viva a feira! Viva os livros!”, afirmou Ranolfo.

O patrono da Feira do Livro deste ano é o escritor Carlos Nejar, que ocupa a cadeira número 4 da ABL (Academia Brasileira de Letras).

