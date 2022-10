Política Quase 700 mil brasileiros que moram no exterior podem votar para presidente neste domingo

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

O número representa um aumento de quase 40% em relação às eleições de 2018 Foto: Agência Brasil O número representa um aumento de quase 40% em relação às eleições de 2018. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Mais de 697 mil brasileiros que moram em outros países podem ir às urnas neste domingo (30) para votar no segundo turno da eleição presidencial, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O número representa um aumento de 39,2% em relação às eleições de 2018. No pleito deste ano, a votação ocorre em 181 cidades estrangeiras.

Em abril, o plenário do TSE autorizou a instalação de postos de votação fora das sedes das embaixadas e repartições consulares em 21 países. A decisão atendeu a um pedido feito pelo Ministério das Relações Exteriores, que apontou a necessidade de criação de novas seções eleitorais para receber o índice crescente de eleitores que não votam no Brasil.

Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são as cidades que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior. Na capital portuguesa, 45.273 pessoas estão habilitadas a comparecer às urnas. Em Miami e Boston, nos EUA, há 40.189 e 37.159 eleitores que votam fora do Brasil, respectivamente.

Na cidade japonesa, 35.651 brasileiros podem escolher o presidente do Brasil. Já a capital da Inglaterra conta com 34.498 eleitores brasileiros aptos a votar.

Vaticano (Itália), Bamako (Mali) e Abuja (Nigéria), por outro lado, detêm a menor quantidade de eleitores brasileiros: há somente uma pessoa que vota em cada uma dessas localidades.

Assim como ocorre no Brasil, as mulheres formam a maioria do eleitorado que vota em outros países. Nas 181 cidades em que existem seções eleitorais, há 408.055 (58,54%) eleitoras e 289.023 (41,46%) eleitores brasileiros.

