Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

O lançamento será às 11h, deste domingo. (Foto: Divulgação)

Neste domingo (08), às 11h, a música e a literatura estarão unidas na Feira do Livro de Porto Alegre. A Orquestra Petrobras Sinfônica vai lançar a obra ‘Catarina e a Orquestra do Vovô Batutinha’, com a participação do escritor Ricardo Petracca, do ilustrador Maurizio Manzo e de Her Agapito, do Conselho Diretor da Orquestra Petrobras Sinfônica. O evento terá transmissão on-line através do site da feira.

A obra é voltada para a musicalização infantil, e o livro inova trazendo imagens em QR Code que acionam os sons dos instrumentos musicais. A programação infantil da Feira do Livro é toda patrocinada pela Petrobras, que vem apoiando projetos que incentivam a primeira infância, que vai de zero até os 6 anos.

A Orquestra, que transita pelo clássico, mas também pelo pop, rock e mundo infantil, realizará um concerto especial para a Feira do Livro de Porto Alegre no dia 14, às 11h, quando tocará “A Arca Sinfônica”, em que revisita “A Arca de Noé”, de Vinicius de Moraes. A apresentação também será transmitida ao vivo.

A Orquestra Petrobras Sinfônica é composta por mais de 70 instrumentistas e tem como Diretor Artístico e Regente Titular o maestro Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional.

A 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre acontece de forma virtual, em respeito às regras de distanciamento social, devido à pandemia do novo coronavírus. Os interessados podem acompanhar toda a programação pelo site, YouTube e redes sociais.

